Eurosport yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Eurosport kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
00:00 Dünya Körling Şampiyonası
02:30 Türkiye Bisiklet Turu
03:15 Bisiklet: Sicilya Turu
04:00 Snooker: European Masters
06:00 Türkiye Bisiklet Turu
07:00 Dünya Körling Şampiyonası
09:30 Türkiye Bisiklet Turu
10:30 Cycling Show
11:00 Tirmanış Dünya Kupası
12:00 Türkiye Bisiklet Turu
13:00 Türkiye Bisiklet Turu
14:50 Bisiklet: Sicilya Turu
16:30 Bisiklet: Fleche-brabanconne
18:45 The Masters'a Bakiş
19:45 Haberler
19:50 Snooker: Galler Açık
21:25 Haberler
21:30 Cycling Show
22:00 Bisiklet: Fleche-brabanconne
23:00 Türkiye Bisiklet Turu
23:45 Bisiklet: Sicilya Turu
Kaynak: InterSinema.com
Son Dakika › TV › 13 Nisan 2022 Eurosport Yayın Akışı - Son Dakika