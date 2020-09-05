13 Reasons Why (Ölmek İçin 13 Sebep) Dizisinin Konusu Nedir?

Dizi, liseli gençlerin yaşadıkları zorlukları, şiddeti ve psikolojik sorunları gözler önüne seriyor. 2017'de yayınlanmaya başlayan dizi, 5 Haziran'da yayınlanan 4. sezon ile final yaptı.

13 Reasons Why Dizisinin Konusu Nedir?

Hannah Baker (Katherine Langford), Liberty lisesinde okuyan 17 yaşında genç bir kızdır. Okulda, Clay Jensen (Dylan Minnette) ile duygusal yakınlığı vardır. Jessica Davis (Alisha Boe) ile yakın arkadaştır. Hannah'ın ilk öpüştüğü kişi Brandon Flynn (Justin Foley), okulun kötü gençlerinden Alex Standall (Miles Heizer), Hannah'ı taciz eden Marcus Cooley (Steven Silver) Hannah'ın hayatını zora sokarlar.

Hannah, okuldaki baskı, taciz ve aşağılamalara dayanamayarak intihar. Olaylardan bihaber olan ailesi, intihar karşısında şaşkındırlar. Buna en çok üzülen de arkadaşı Clay'dir. İntihardan birkaç gün sonra Clay'in kapısına bir paket bırakılır. Pakette 7 kaset ve numaralar vardır. Pakette ayrıca iki kural da vardır. "Dinle ve aktar".

Clay, ilk kaseti dinlemeye başlayınca, Hannah'ın kendisini intihara götüren sebepleri sıraladığını öğrenir. Ayrıca dinlediği her kaseti de sıradaki isme göndermek zorundadır. Sıradaki ikinci kişi Clay'in arkadaşı Tony Padilla (Christian Navarro)'dur. Tony'nin görevi de listede ismi olanların kasetleri dinleyip dinlemediklerini kontrol etmektir.

13 Reasons Why Kaç Bölüm ve Sezon?

2017 yılında ekranlara gelen dizi 4 sezon sürmüştür. İlk 3 sezon 13'er bölümdür. 5 Haziran 2020'de yayınlanan 10 bölümlük 4. sezonla dizi final yapmıştır. Yani dizi 4 sezon ve 49 bölümden oluşuyor.

13 Reasons Why Oyuncuları (Oyuncu Kadrosu) Kimlerdir?

Dizinin başrollerinde Katherine Langford (Bu diziyle Altın Küre ödülüne aday gösterilmiştir.), Dylan Minnette (Tutsak, Nefesini Tut, Kar Patileri, Kanıma Gir), Christian Navarro (The Devill's Light), Alisha Boe (68 Kills, Poms, Yes-Good-Yes) oynuyorlar.

Dizide rol alan diğer oyuncular ise; Brandon Flynn (Justin Foley), Justin Prentice (Bryce Walker), Miles Heizer (Alex Standall), Ross Butler (Zach Dempsey), Devin Druid (Tyler Down) ve Amy Hargreaves (Lainie Jensen)'dir.

13 Reasons Why Yönetmeni Kimdir?

Dizinin yönetmen koltuğunda üç farklı isim oturuyor. Birinci sezonun ilk iki bölümünü Tom McCharty (Spotlight-en iyi özgün senaryo ödülü-, Yabancı, The Fields) çekti. Diğer bölümleri ise Kyle Patrick Alvarez ( Stanford Hapishane Deneyi, Easier The Practice, C.O.G) ve Gregg Araki (Tenin Gizemi, Karda Bir Beyaz Kuş, Dumanaltı, Kıyamet Kuşağı) çektiler.

13 Reasons Why Yapımcısı Kimdir?

Dizinin yapımcıları arasında dünyaca ünlü Amerikalı şarkıcı Selena Gomez de bulunuyor. Elizabeth Benjamin, Steve Golin ve Tom McCharty diğer yapımcılardır.

13 Reasons Why Senaristi Kimdir?

Dizi, Jay Asher'in aynı adlı romanından uyarlanmıştır. Uyarlayan kişi de Brian Yorkey'dir. Yorkey aynı zamanda Diana Son ile birlikte diziden sorumludurlar. Diğer senarist ise Elizabeth Benjamin'dir.