ABD bakanlık sözcüsü Gazze politikası nedeniyle istifa etti - Son Dakika
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Dünya

ABD bakanlık sözcüsü Gazze politikası nedeniyle istifa etti

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ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hala Rharrit, ülkesinin Gazze politikasına tepki göstererek istifa etti. 18 yıldır bakanlık bünyesinde çalışan Rharrit, istifasını duyurduğu açıklamasında ülkesinin İsrail'i destekleyen tavrını "Silahlar değil diplomasi." sözüyle eleştirdi.

26.04.2024 14:09  Güncelleme: 14:15
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ABD Dışişleri Bakanlığı Orta Doğu ve Kuzey Afrika Sözcüsü Hala Rharrit, ABD'nin İsrail'i destekleyen politikalarına tepki göstererek görevinden istifa ettiğini duyurdu.

Al Arabiya'nın haberine göre, Rharrit, LinkedIn hesabından yaptığı paylaştımda ABD Dışişleri Bakanlığı bünyesinde 18 yıldır çalıştığını belirterek, "ABD'nin Gazze politikasına karşı çıkarak nisanda istifa ettim. Silahlar değil diplomasi. Barışın ve birliğin gücü olun." ifadelerini kullandı.

Dışişleri Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Vedant Patel, Rharrit'in istifasına dair haberleri gördüğünü ancak kişisel bir mesele hakkında konuşmayacağını belirtti.

BAKANLIKTA 3. GAZZE İSTİFASI

ABD Dışişleri Bakanlığı bünyesinde 2005'ten bu yana görev yapan Rharrit, Ağustos 2022'den bu yana Orta Doğu ve Kuzey Afrika Sözcülüğünü yürütüyordu.

Rharrit, İsrail'in Gazze saldırılarını başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana ülkesinin politikalarını protesto amacıyla istifa eden üçüncü ABD Dışişleri Bakanlığı çalışanı oldu.

ABD bakanlık sözcüsü Gazze politikası nedeniyle istifa etti

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Son Dakika Dünya ABD bakanlık sözcüsü Gazze politikası nedeniyle istifa etti - Son Dakika

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