13 Şubat 2021 Kanal d Yayın Akışı - Son Dakika

13 Şubat 2021 Kanal d Yayın Akışı
13.02.2021 06:42
13 Şubat 2021 Cumartesi günü Kanal d yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Kanal d yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Kanal d yayın akışında neler var merak ediliyor. Kanal d kanalında bugün neler var?
Kanal d yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Kanal d kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
KANAL D YAYIN AKIŞI
00:15 Hekimoğlu
00:30 Yüzleşme
02:45 Yüzleşme
03:00 Gelinim Mutfakta
04:45 Afili Aşk
07:00 Sihirli Annem
08:15 Set Ekstra
08:30 Konuştukça
09:00 Neler Oluyor Hayatta
09:45 Magazin D Cumartesi
11:00 Yaprak Dökümü
13:00 Gelinim Mutfakta
13:00 Arda'nın Mutfağı
14:30 Sevimli Yunus 2
16:00 Sadakatsiz
16:00 Yüzleşme
19:00 Kanal D Ana Haber
20:00 Arka Sokaklar
20:00 Kong: Kafatası Adası
22:30 Matrix Reloaded
Son Dakika Hande Sarıoğlu, işinden olduktan sonra oryantal dans videolarının devamını da paylaştı Bakan Koca'dan sağlık atamaları ile ilgili tepkilere cevap: 235 yeni atama sayısı değil, boş kalan kadro sayısı İnce'den, Babacan'a "İlk 4 madde" tepkisi: Sorunu olanların Türkiye Cumhuriyeti ile de sorunu vardır Ali Babacan'dan Anayasa'nın ilk dört maddesi sorusuna tepki çeken yanıt: Uygun iklim olursa tartışılır Barakası yıkılan kadın dehşet saçtı! Tüfekle 2 kişiyi vurduktan sonra belediye binasını bastı Hande Sarıoğlu, işine mal olan dans videosunu bir kez daha paylaşıp ateş püskürdü Araç satışı silahlı kavgaya döndü! Polis memurunun vurulduğu çatışma anı kamerada Alina Boz'un üstsüz paylaşımı görenleri mest etti