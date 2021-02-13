13 Şubat 2021 Kanal d Yayın Akışı - Son Dakika

13 Şubat 2021 Kanal d Yayın Akışı

13 Şubat 2021 Cumartesi günü Kanal d yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Kanal d yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Kanal d yayın akışında neler var merak ediliyor. Kanal d kanalında bugün neler var?

Kanal d yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Kanal d kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar… KANAL D YAYIN AKIŞI 00:15 Hekimoğlu 00:30 Yüzleşme 02:45 Yüzleşme 03:00 Gelinim Mutfakta 04:45 Afili Aşk 07:00 Sihirli Annem 08:15 Set Ekstra 08:30 Konuştukça 09:00 Neler Oluyor Hayatta 09:45 Magazin D Cumartesi 11:00 Yaprak Dökümü 13:00 Gelinim Mutfakta 13:00 Arda'nın Mutfağı 14:30 Sevimli Yunus 2 16:00 Sadakatsiz 16:00 Yüzleşme 19:00 Kanal D Ana Haber 20:00 Arka Sokaklar 20:00 Kong: Kafatası Adası 22:30 Matrix Reloaded

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