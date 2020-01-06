13 yaşındaki öğrenci köpekten kaçarken hayatını kaybetti - Son Dakika
Son Dakika Güncel 13 yaşındaki öğrenci köpekten kaçarken hayatını kaybetti - Son Dakika

13 yaşındaki öğrenci köpekten kaçarken hayatını kaybetti

6 saat önce

İzmir'in Menemen ilçesinde okuldan eve gittiği sırada köpekten korkarak kaçarken bir aracın çarptığı 13 yaşındaki öğrenci hayatını kaybetti.

13 yaşındaki öğrenci köpekten kaçarken hayatını kaybetti, System.String[]

İzmir'in Menemen ilçesinde okuldan eve gittiği sırada köpekten korkarak kaçarken bir aracın çarptığı 13 yaşındaki öğrenci hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Menemen ilçesi Ulukent'te okul çıkışı evine giderken bir köpeğin havlamasından korkarak yola doğru kaçan 8. sınıf öğrencisi Rojin Yakıt'a Çanakkale asfaltında Ö.K. idaresindeki 35 AL 2896 plakalı otomobil çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi sonrası Çiğli Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan küçük kız yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Polis ekiplerinin gözaltına aldığı sürücü Ö.K., işlemlerinin ardından çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Rojin Yakıt, kılınan cenaze namazının ardından Ulukent Mezarlığı'nda toprağa verildi. Bölge sakinleri, sosyal medyada bölgedeki sokak köpeklerinin çokluğundan dert yanarak, başıboş köpeklerden korktuklarını ve bu sorunun bir an önce giderilmesi gerektiğini dile getirdiler.

(İHA)

Menemen, Ulukent, Rojin, İzmir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.01.2020 08:30 Kaynak: İHA
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