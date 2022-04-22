13 yıl hapis cezası bulunan şahıs yakalandı - Son Dakika
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13 yıl hapis cezası bulunan şahıs yakalandı

22.04.2022 19:35
13 yıl hapis cezası bulunan şahıs yakalandı

Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde 13 yıl ağır hapis cezası bulunan şahıs, jandarma ekiplerince kıskıvrak yakalandı.

Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde 13 yıl ağır hapis cezası bulunan şahıs, jandarma ekiplerince kıskıvrak yakalandı.

Muratlı'da uygulama yapan jandarma ekipleri, hareketlerinden şüphelenilen İ.A. (44) adlı şahsın GBT sorgusunu yapınca, şüphelinin yaklaşık 20 suç kaydının bulunduğunu, hakkında yaklaşık 13 yıl kesilmiş ağır hapis cezasının olduğunu tespit etti. Gözaltına alınan şahıs, jandarma karakolundaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Muratlı Adliyesi'ne çıkarılan İ.A., tutuklanarak Tekirdağ T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na gönderildi.

Şahsın hırsızlıktan yaralamaya, mala zarar vermeden ateşli silahlar kanununa muhalefete kadar birçok suç kaydının bulunduğu bilgisine ulaşıldı. - TEKİRDAĞ

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Genel Bilgi Tarama, Tekirdağ, Jandarma, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa 13 yıl hapis cezası bulunan şahıs yakalandı - Son Dakika


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