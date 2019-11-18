Son Dakika Haberleri: 13 yıldır kurulan dostluk görenleri şaşırtıyor
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13 yıldır kurulan dostluk görenleri şaşırtıyor

6 saat önce

Kayseri'de 13 yıldır kaz besleyen Barış Aladağ'ın, hayvanlarla arasında kurduğu dostluk, görenleri şaşırtıyor.

13 yıldır kurulan dostluk görenleri şaşırtıyor, System.String[]

Kayseri'de 13 yıldır kaz besleyen Barış Aladağ'ın, hayvanlarla arasında kurduğu dostluk, görenleri şaşırtıyor.


Kayseri'nin Develi ilçesine bağlı Sindelhöyük mahallesinde bulunan balık evinde görevli Barış Aladağ'ın hayvanlarla arasında kurduğu dostluk görenlerin büyük ilgisini çekiyor. 27 yaşında olan ve 13 yıldır kaz yetiştirdiğini söyleyen Barış Aladağ, "Kazlarla uzun süredir iç içe olduğum için aramızda bir bağ gelişti. Motorun üzerinde veya yürüyerek bir yere gittiğim zaman peşimden koşarak geliyorlar. Beni gördükleri anda kanatlarını açarak bana doğru koşuyorlar" dedi.


Balık evinde 120 adet kaz olduğunu söyleyen Barış Aladağ, "Kazlar, ben çağırınca hemen yanıma geliyor. Nerede olursam olayım, çağırdığım zaman kanatlarını açarak, koşarak yanıma geliyorlar" diye konuştu.


Barış Aladağ'ın kazlarla arasındaki dostluk, bölgeye gelen ziyaretçiler ve doğa severlerin de büyük ilgisini çekiyor. - KAYSERİ

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.11.2019 09:43 Kaynak: İHA
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