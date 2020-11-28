13 yıllık babalık davasında şok gerçek - Son Dakika

13 yıllık babalık davasında şok gerçek

28.11.2020 18:05
13 yıllık babalık davasında şok gerçek, System.String[]

1961-1977 yıllarında Muğla milletvekilliği yapan Rifat Adnan Akarca'nın babalık davası için açılan mezarından alınan örneklerin sonuçları belli oldu.

1961-1977 yıllarında Muğla milletvekilliği yapan Rifat Adnan Akarca'nın babalık davası için açılan mezarından alınan örneklerin sonuçları belli oldu. DNA profilleri karşılaştırılması sonucu Akarca'nın, davayı açan kardeşlerden F.E.'nin yüzde 99.99 ihtimalle biyolojik babası olabileceği tespit edildi.

1954 -1960 yıllarında Milas Belediye Başkanlığı, 1961-1977 yıllarında da Muğla Milletvekilliği yapan Rifat Adnan Akarca'nın belediye başkanlığı ve milletvekilliği döneminde evinde hizmetli olarak çalışan H. U.'nun 3 kızı, 2007 yılında ölen ve yıllarca baba olarak bildikleri G.A'nın biyolojik babaları olmayabileceği iddiasıyla mahkemeye başvurmuş, 2015 yılında adli tıp hekimi ve hakim gözetiminde G.A.'nın mezarı açılarak DNA örnekleri alınmıştı.

DNA örneği alınan G.A.'nın, yüzde 99,9 üç kız kardeşin babası olmadığı belirlenmesi üzerine kardeşler, fiziksel benzerlik de bulunduğu iddiasıyla biyolojik babalarının Rifat Adnan Akarca olabileceğini belirterek işlem yapılmasını istemişti.

1985 yılında arı sokması nedeniyle 63 yaşında yaşamını yitiren Akarca'nın Milas Şehir Mezarlığı'ndaki mezarı kız kardeşlerin başvurusu üzerine Adli Tıp hekimi ve hakim gözetiminde feth-i kabir işlemine tabi tutularak 14 Ağustos 2020 tarihinde açıldı ve mezardan çıkan kemiklerden DNA örnekleri alındı.

Davacı kız kardeşlerden F.E. ve annesi H. U.'ya ait kan örnekleri ile Rifat Adnan Akarca'ya ait kemik örnekleri İzmir Adli Tıp Kurumu'nda incelendi.

F.E., annesi H.U. ve Akarca'nın DNA profilleri karşılaştırıldı. Elde edilen DNA sonuçlarına göre, Rifat Adnan Akarca'nın yüzde 99.99 ihtimalle F.E.'nin biyolojik babası olabileceği tespit edildi. - MUĞLA

13 yıllık babalık davasında şok gerçek
13 yıllık babalık davasında şok gerçek
13 yıllık babalık davasında şok gerçek
13 yıllık babalık davasında şok gerçek
13 yıllık babalık davasında şok gerçek
13 yıllık babalık davasında şok gerçek
13 yıllık babalık davasında şok gerçek
13 yıllık babalık davasında şok gerçek
13 yıllık babalık davasında şok gerçek
13 yıllık babalık davasında şok gerçek
13 yıllık babalık davasında şok gerçek
13 yıllık babalık davasında şok gerçek
13 yıllık babalık davasında şok gerçek
13 yıllık babalık davasında şok gerçek

Akarca, Muğla, Milas, Dna, 3. Sayfa, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa 13 yıllık babalık davasında şok gerçek - Son Dakika


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