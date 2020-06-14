14.06.2020 Günün Canlı Maç Yayınları

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İşte günün CANLI YAYIN listesi...
12: 00 LP Khudaiberdiev, Zhasur - Abramov, Kirill
12: 00 LP Nikiforov, Oleg - Ivanov Stanislavovic, Vik
12: 00 LP Novikov, Ilya - Pandur, Ivan
12: 30 LP Ermilov, Aleksey - Kuzmin, Sergey
12: 30 LP Gribkov, Alexander - Vakar, Sergey
12: 30 LP Merzlikin, Dmitry - Rakhmanov, Viktor
13: 00 GK1 Daegu FC - FC Seoul
13: 00 GK1 Gwangju FC - Busan I Park
13: 00 LP Kuzmin, Sergey - Pandur, Ivan
13: 00 LP Rakhmanov, Viktor - Abramov, Kirill
13: 00 LP Vakar, Sergey - Ivanov Stanislavovic, Vik
13: 30 LP Khudaiberdiev, Zhasur - Merzlikin, Dmitry
13: 30 LP Nikiforov, Oleg - Gribkov, Alexander
13: 30 LP Novikov, Ilya - Ermilov, Aleksey
14: 30 AL2 Darmstadt 98 - Hannover 96
14: 30 AL2 Karlsruhe - Stuttgart
14: 30 AL2 Saint Pauli - Erzgebirge Aue
15: 00 İS1 Athletic Bilbao - Atletico Madrid
15: 00 LP Kolesnikov, Dmitriy - Troyanov, Yaroslav
15: 00 LP Matveev, Igor - Buyanin, Ivan
15: 00 LP Ogay, Sergey - Skrebnev, Aleksandr
15: 30 LP Kirilenko, Andrey - Bazilevsky, Vitaly
15: 30 LP Pravednov, Andrey - Petrochenko, Dmitry
15: 30 LP Trushkin, Anatoly - Suharkov, Oleg
16: 00 LP Buyanin, Ivan - Trushkin, Anatoly
16: 30 AL1 Mainz - Augsburg
18: 00 AV1Ş Hartberg - Sturm Graz
18: 00 AV1Ş Rapid Wien - Wolfsberg
19: 00 AL1 Schalke 04 - B. Leverkusen
20: 30 İS1 Real Madrid - Eibar
23: 00 İS1 Real Sociedad - Osasuna
Son haftaların formsuz takımı Ozan Kabak'lı Schalke, bir de sakatlık kabusuyla uğraşıyor! Kai Havert önderliğindeki Leverkusen'e konuk olacaklar...
Barcelona, Mallorca deplasmanında farklı kazandı - gözler şimdi de Real Madrid'in üzerinde! Athletic Bilbao ise haftanın en kritik maçında Atletico Madrid'i konuk edecek...
Cumartesi ve pazar günleri Güney Kore K-1 Ligi ile Avusturya Ligi maçlarıyla da keyfine keyif kat!
Yine bitmedi, CANLI YAYIN keyfine CANLI İDDAA da katıp kazancına kazanç katabilirsin!