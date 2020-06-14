14.06.2020 Günün Canlı Maç Yayınları

Bu bir ilandır



İşte günün CANLI YAYIN listesi...



12: 00 LP Khudaiberdiev, Zhasur - Abramov, Kirill



12: 00 LP Nikiforov, Oleg - Ivanov Stanislavovic, Vik



12: 00 LP Novikov, Ilya - Pandur, Ivan



12: 30 LP Ermilov, Aleksey - Kuzmin, Sergey



12: 30 LP Gribkov, Alexander - Vakar, Sergey



12: 30 LP Merzlikin, Dmitry - Rakhmanov, Viktor



13: 00 GK1 Daegu FC - FC Seoul



13: 00 GK1 Gwangju FC - Busan I Park



13: 00 LP Kuzmin, Sergey - Pandur, Ivan



13: 00 LP Rakhmanov, Viktor - Abramov, Kirill



13: 00 LP Vakar, Sergey - Ivanov Stanislavovic, Vik



13: 30 LP Khudaiberdiev, Zhasur - Merzlikin, Dmitry



13: 30 LP Nikiforov, Oleg - Gribkov, Alexander



13: 30 LP Novikov, Ilya - Ermilov, Aleksey



14: 30 AL2 Darmstadt 98 - Hannover 96



14: 30 AL2 Karlsruhe - Stuttgart



14: 30 AL2 Saint Pauli - Erzgebirge Aue



15: 00 İS1 Athletic Bilbao - Atletico Madrid



15: 00 LP Kolesnikov, Dmitriy - Troyanov, Yaroslav



15: 00 LP Matveev, Igor - Buyanin, Ivan



15: 00 LP Ogay, Sergey - Skrebnev, Aleksandr



15: 30 LP Kirilenko, Andrey - Bazilevsky, Vitaly



15: 30 LP Pravednov, Andrey - Petrochenko, Dmitry



15: 30 LP Trushkin, Anatoly - Suharkov, Oleg



16: 00 LP Buyanin, Ivan - Trushkin, Anatoly



16: 30 AL1 Mainz - Augsburg



18: 00 AV1Ş Hartberg - Sturm Graz



18: 00 AV1Ş Rapid Wien - Wolfsberg



19: 00 AL1 Schalke 04 - B. Leverkusen



20: 30 İS1 Real Madrid - Eibar



23: 00 İS1 Real Sociedad - Osasuna



Son haftaların formsuz takımı Ozan Kabak'lı Schalke, bir de sakatlık kabusuyla uğraşıyor! Kai Havert önderliğindeki Leverkusen'e konuk olacaklar...



Barcelona, Mallorca deplasmanında farklı kazandı - gözler şimdi de Real Madrid'in üzerinde! Athletic Bilbao ise haftanın en kritik maçında Atletico Madrid'i konuk edecek...



Cumartesi ve pazar günleri Güney Kore K-1 Ligi ile Avusturya Ligi maçlarıyla da keyfine keyif kat!



Yine bitmedi, CANLI YAYIN keyfine CANLI İDDAA da katıp kazancına kazanç katabilirsin!











