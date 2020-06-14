14.06.2020 Günün Canlı Maç Yayınları - Son Dakika

14.06.2020 Günün Canlı Maç Yayınları

Bu bir ilandırİşte günün CANLI YAYIN listesi.

14.06.2020 Günün Canlı Maç Yayınları, System.String[]

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İşte günün CANLI YAYIN listesi...


12: 00 LP Khudaiberdiev, Zhasur - Abramov, Kirill


12: 00 LP Nikiforov, Oleg - Ivanov Stanislavovic, Vik


12: 00 LP Novikov, Ilya - Pandur, Ivan


12: 30 LP Ermilov, Aleksey - Kuzmin, Sergey


12: 30 LP Gribkov, Alexander - Vakar, Sergey


12: 30 LP Merzlikin, Dmitry - Rakhmanov, Viktor


13: 00 GK1 Daegu FC - FC Seoul


13: 00 GK1 Gwangju FC - Busan I Park


13: 00 LP Kuzmin, Sergey - Pandur, Ivan


13: 00 LP Rakhmanov, Viktor - Abramov, Kirill


13: 00 LP Vakar, Sergey - Ivanov Stanislavovic, Vik


13: 30 LP Khudaiberdiev, Zhasur - Merzlikin, Dmitry


13: 30 LP Nikiforov, Oleg - Gribkov, Alexander


13: 30 LP Novikov, Ilya - Ermilov, Aleksey


14: 30 AL2 Darmstadt 98 - Hannover 96


14: 30 AL2 Karlsruhe - Stuttgart


14: 30 AL2 Saint Pauli - Erzgebirge Aue


15: 00 İS1 Athletic Bilbao - Atletico Madrid


15: 00 LP Kolesnikov, Dmitriy - Troyanov, Yaroslav


15: 00 LP Matveev, Igor - Buyanin, Ivan


15: 00 LP Ogay, Sergey - Skrebnev, Aleksandr


15: 30 LP Kirilenko, Andrey - Bazilevsky, Vitaly


15: 30 LP Pravednov, Andrey - Petrochenko, Dmitry


15: 30 LP Trushkin, Anatoly - Suharkov, Oleg


16: 00 LP Buyanin, Ivan - Trushkin, Anatoly


16: 30 AL1 Mainz - Augsburg


18: 00 AV1Ş Hartberg - Sturm Graz


18: 00 AV1Ş Rapid Wien - Wolfsberg


19: 00 AL1 Schalke 04 - B. Leverkusen


20: 30 İS1 Real Madrid - Eibar


23: 00 İS1 Real Sociedad - Osasuna


Son haftaların formsuz takımı Ozan Kabak'lı Schalke, bir de sakatlık kabusuyla uğraşıyor! Kai Havert önderliğindeki Leverkusen'e konuk olacaklar...


Barcelona, Mallorca deplasmanında farklı kazandı - gözler şimdi de Real Madrid'in üzerinde! Athletic Bilbao ise haftanın en kritik maçında Atletico Madrid'i konuk edecek...


Cumartesi ve pazar günleri Güney Kore K-1 Ligi ile Avusturya Ligi maçlarıyla da keyfine keyif kat!


Yine bitmedi, CANLI YAYIN keyfine CANLI İDDAA da katıp kazancına kazanç katabilirsin!




Atletico Madrid, Athletic Bilbao, Schalke, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 14.06.2020 12:13 

Son Dakika Spor 14.06.2020 Günün Canlı Maç Yayınları - Son Dakika Spor
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