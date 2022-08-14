Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
01:00 Teknik Analiz
02:00 Türkiye - Cezayir
03:45 İskoçya Premiership Özetler
04:00 Stadyum
06:00 Teknik Analiz
06:58 İstiklal Marşı
07:00 Altay - Yılport Samsunspor
08:45 İskoçya Premiership Özetler
09:00 Orhan Ayhan'la
09:30 FIFA Magazin
09:55 Spor Takvimi
10:55 Spor Takvimi
11:00 Yüz Yüze Futbol
12:00 62. Tarihi Kurtdereli Mehmet Yağlı Güreşleri
16:00 Spor Bülteni
16:55 Manisa Futbol Kulübü - Boluspor
19:00 Spor Bülteni
19:10 Çaykur Rizespor - Ankara Keçiönregücü
21:15 Stadyum
21:40 Eyüpspor - Altaş Denizlispor
22:30 Stadyum Devre Arası
22:45 Eyüpspor - Altaş Denizlispor
23:45 Stadyum
Son Dakika › TV › 14 Ağustos 2022 TRT spor Yayın Akışı - Son Dakika