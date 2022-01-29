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14. Ayder Kar Festivali renkli görüntülerle başladı - Son Dakika

14. Ayder Kar Festivali renkli görüntülerle başladı

29.01.2022 12:57

14. Ayder Kar Festivali renkli görüntülerle başladı Rize'nin Çamlıhemşin ilçesine bağlı dünyaca ünlü turizm merkezi Ayder Yaylası'nda bu yıl 14. kez düzenlenen Kar Festivali vatandaşların katılımı ile başladı.

14. Ayder Kar Festivali renkli görüntülerle başladı

RİZE - Rize'nin Çamlıhemşin ilçesine bağlı dünyaca ünlü turizm merkezi Ayder Yaylası'nda bu yıl 14. kez düzenlenen Kar Festivali vatandaşların katılımı ile başladı.

Çamlıhemşin Kaymakamlığı, Çamlıhemşin Belediyesi ve Ayder Turizm Derneği tarafından düzenlenen Ayder Kar Festivali, hava şartlarından dolayı yeterli karın olmadığı son 3 yıla nazaran bu yıl renkli görüntülere sahne oldu. Geçtiğimiz son 3 yıla nazaran kar kalınlığının artığı Ayder'de katılımcılar doyasıya eğlenmeye başladı. Bugün itibariyle başlayan 14. Ayder Kar Festivali öncesinde yaylada yoğun güvenlik önlemleri alındı. Vatandaşlar ilk günden yanlarında getirdikleri muşambalar, naylon poşetler, çöp poşetleri ve şambrelleri ellerine alarak festival alanının bulunduğu tepenin en üst kısmına kadar taşıdı. Ardından yanlarında getirdikleri kar üzerinde kaymaya yaracak materyallere oturan vatandaşlar kendilerini karın üzerinde aşağıya kadar bıraktı.

Araç trafiği için önlem alındı

Her yıl trafik nedeniyle aksamaların yaşandığı Ayder Yaylası'nda bu yıl araçlar için farklı bir önlem alındı. Ayder'in girişinde yeni yapılan otoparka alınan araçların yaylada ki festival alanına kadar gitmesine izin vermedi. Bu nedenle vatandaşlar otoparktan festival alanına kadar yürüyerek çıktı.

Sağlık ekiplerinin yoğun mesaisi başladı

Metrelerce yükseklikten aşağıya kayan vatandaşlar arasında zaman zaman kazaların yaşandığı Ayder'de sağlık görevlilerinin de yoğun mesaisi kar festivali ile başlamış oldu. Ambulanslar ile hazırda bekleyen sağlık görevlileri ve kolluk kuvvetleri olabilecek kazalarda yaralılara hemen müdahale etmek için bekliyor.

Öte yandan festival 2 gün boyunca sürecek olan Kar Festivali'ne bu yıl 60 binin üzerinde misafir katılması bekleniyor.

14. Ayder Kar Festivali renkli görüntülerle başladı
14. Ayder Kar Festivali renkli görüntülerle başladı
14. Ayder Kar Festivali renkli görüntülerle başladı

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Ayder Yaylası, Çamlıhemşin, Turizm, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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