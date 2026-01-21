14 Gözaltı, Bayrak İndirme Olayı Soruşturması

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "Nusaybin Cumhuriyet Başsavcılığımızın aldığı kararla bayrak indirme olayıyla ilgili olarak 14 kişi gözaltına alınmıştı, gözaltı süreçleri devam ediyor" dedi.

Adalet Bakanı Tunç, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) AK Parti Grup toplantısı öncesi gazetecilerin sorularını cevapladı. Nusaybin-Kamışlı sınır hattında terör örgütü yandaşlarının Türk bayrağına saldırısı hakkında konuşan Bakan Tunç, "Olaylarla ilgili olarak Cumhuriyet Başsavcılıklarımız başta Mardin ve Nusaybin olmak üzere gerekli adli soruşturmaları hemen başlattılar. Devam eden soruşturmalar var. 393 kişi hakkında işlem yapılmıştı. Bunlardan 35'i hakkında tutuklama kararı verildi. Şu anda 105 kişi hakkında gözaltı kararı var. 50 kişi hakkında da yakalamaya yönelik kararlar alındı. Suriye hükümetiyle, hükümet güçleri ile SDG/YPG terör örgütü mensupları arasındaki çatışmaları bahane ederek ülkemizin değişik yerlerinde gerçekleştirilen gösteriler ve provokasyonlarla ilgili gerekli adli soruşturmalar yapılıyor. Özellikle Nusaybin Cumhuriyet Başsavcılığımızın aldığı kararla bayrak indirme olayıyla ilgili olarak da 14 kişi gözaltına alınmıştı, gözaltı süreçleri devam ediyor" diye konuştu.

"Atlas evladımızın hunharca katledilmesi sonrasında başlatılan soruşturmada suça sürüklenen çocuk tutuklandı"

Suça karışan, suça sürüklenen çocuklar konusunun çok önemli bir konu olduğunu belirten Tunç, "Özellikle Minguzzi cinayetiyle sarsılmıştık. Şimdi Atlas evladımızın hunharca katledilişi hepimizi derinden yaraladı. Bu konuda Cumhurbaşkanımız da kabine toplantısında ve sonrasında yaptığı açıklamalarla bu konunun üzerinde hassasiyetle durulması ve gerekli yaptırımların uygulanması konusundaki kararlılığı ifade etmişti. Bu konu uzun zamandır gündemimizde. Türk Ceza Kanunu'nda suça sürüklenen çocukların hangi yaş gruplarında nasıl cezalandırılacaklarıyla ilgili hükümler ortada. Özellikle caydırıcılığın sağlanması, çocukların korunması bakımından yapılabileceklerle ilgili bir taslak çalışması yapmıştık. Meclis grubumuza da ilettik. 12-15 yaş grubu, 15-18 yaş grubu çocukların Türk Ceza Kanunu'nun 31. maddesinde öngörülen şekilde cezalandırılmalarıyla ilgili mevzuatımızda yeni bir düzenleme gerekir mi, gerekmez mi hususunu uzun süredir tartıştık. Adalet Bakanlığı olarak şöyle bir taslak üzerinde karar kılmıştık; 18 yaş altı çocukların suçun işleniş şekli, çocuğun suç işleme eğilimi, daha önceki suç kayıtları ve kamu düzeni gibi gerekçelerle hakimlerin çocuklar bakımından uygulanacak indirimi uygulamayabileceği, dosya bazında olaya göre hakime bir takdir yetkisi veren bir düzenlemeyi, taslağa Meclis grubumuza aktarmıştık. 11. Yargı Paketi'nde bu yer alacaktı" diye konuştu.

"Suça sürüklenen çocukların suça sürüklenme nedenlerinin araştırılması için bir Meclis Araştırma Komisyonu kuruldu"

Suça sürüklenen çocuklar konusunda Meclisin bir karar aldığını ve AK Parti Grubu ile diğer gruplar arasında uzlaşma sağlandığını ifade eden Bakan Tunç, "Bu uzlaşma çerçevesinde suça sürüklenen çocukların suça sürüklenme nedenlerinin araştırılması ve gerekli caydırıcılığın, yaptırımların belirlenmesi anlamında bir Meclis Araştırma Komisyonu kuruldu. Bu Meclis Araştırma Komisyonu şu anda çalışmalarını devam ettiriyor. İstanbul Milletvekili Tuğba Turgut başkanlığında çalışmalar devam ediyor. Komisyon raporu çerçevesinde bizim de taslağımız, önceki çalışmalarımızla beraber ortaya çıkacak görüş doğrultusunda mevzuatla ilgili bir düzenleme yapılması elbette ki biz gerektiği kanaatindeyiz. Cumhurbaşkanımız da bu konudaki kararlılığı ifade etti. Çocukların suça sürüklenmesinin sebeplerini ortadan kaldırmak lazım. Ailevi durumlar, ekonomik durumları, eğitim durumları ve sosyal medya etkisi, tüm bunlar hepsi bir arada gözetilerek kapsamlı bir çalışmayı Meclis Araştırma Komisyonu'nun çalışmaları çerçevesinde sürdüreceğiz. Atlas evladımızın hunharca katledilmesi sonrasında Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturmada suça sürüklenen çocuk tutuklandı. Aileyi sosyal medya üzerinden tehdit edenlerle ilgili olarak da 4 kişi tutuklandı ve 1 kişi gözaltında bulunuyor" açıklamasında bulundu.

"Kartalkaya faciasında maalesef bütün milletimizin yüreği yaralandı"

Kartalkaya faciasının yıldönümü olduğunu hatırlatan Tunç, "Kartalkaya faciasında maalesef bütün milletimizin yüreği yaralandı, büyük bir faciaydı. Rabbim bir daha göstermesin ama bu yangınların bir daha olmaması bakımından da gerekli tedbirlerin alınması noktasında çalışmaların yapılması lazım. Orada 34'ü çocuk, 44'ü yetişkin 78 canımızı kaybettik. Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı hemen olay anından itibaren soruşturmalarına başlamıştı ve 32 şüpheli hakkında da iddianame düzenlenmişti. Dava devam etti. Bolu Ağır Ceza Mahkemesinde devam eden davada 11 şüpheli hakkında olası kastla birden fazla kişinin ölümüne neden olmak suçundan 34'der kez müebbet hapis, 34 çocuğun ölümüne neden olunduğu için 44 kez de 24 yıl 11 ay şeklinde 11 kişi hakkında cezalara hükmedilmiştir. 17 şüpheli hakkında da bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralamaya neden olmak suçundan 18'le 24 yıl arası cezalara hükmedilmişti. Bir şüpheli hakkında da taksirle birden fazla kişinin yaralanmasına neden olmak suçundan 12 yıl ceza verilmişti. İlk derece mahkemesi bu şekilde karar verdi. Kamu görevlileri bakımından da soruşturma izinleri ilgili bakanlıklar tarafından verildi. Bu izinler çerçevesinde de şu anda kamu görevlilerinin soruşturmasıyla ilgili süreç devam ediyor. Soruşturma tamamlandığında, iddianame düzenlendiğinde de o süreç devam edecek. Diğer 32 şüpheli bakımından da istinaf süreci devam ediyor. Biz bu dava sürecini yakından takip ediyoruz. Cumhurbaşkanımız da olay anından itibaren bu konudaki kararlılığı hem Bolu'daki cenaze törenlerinde ifade etmişti. Ondan sonraki süreçte de zaman zaman kendilerini bilgilendirdik. Kamuoyunda da verilen kararların nasıl bir yankı uyandırdığını hepiniz de gördünüz. İstinaf süreci, sonraki yargıtay süreci devam ediyor" şeklinde konuştu. - ANKARA