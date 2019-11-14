Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, 14 Kasım Dünya Diyabet Günü dolayısıyla Sağlık Bakanlığı tarafından kurulan diyabet tarama standını ziyaret etti.

Beyazgül, 14 Kasım Dünya Diyabet günü dolayısıyla Sağlık Bakanlığı tarafından tarihi Balıklıgöl yerleşkesinde kurulan diyabet standını ziyaret ederek, başlatılan farkındalığa destek verdi.

Beyazgül, burada kan şekeri, tansiyon, boy ve kilosunu ölçtürerek diyabet taramasını yaptırdı.

Vatandaşlarla sohbet ederek sağlıklı beslenmenin önemine değinen Zeynel Abidin Beyazgül, "Öncelikle hizmet eden arkadaşlara teşekkür ediyoruz. Vatandaşlarımızın kan şekerlerini, tansiyonlarını ölçüyorlar. Dünya Diyabet Günü olması dolayısıyla bir konuya dikkat çekiliyor, şekerinize ve yediklerinize dikkat etmeniz gerektiğini belirtiyorlar. Sağlık elden giderse geri gelmesi çok zordur. O yüzden hepimiz sağlığımız konusunda dikkat etmeliyiz. Günümüz koşullarında birçok hastalığın ortaya çıktığını görüyoruz ve bu konuda spor yapmayı, yürüyüş yapmayı öneriyoruz." dedi.