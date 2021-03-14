14 Mart 2021 Star Yayın Akışı - Son Dakika

Star yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Star kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

STAR YAYIN AKIŞI

00:15 Menajerimi Ara

00:15 Sefirin Kızı

03:00 Korumalar

03:15 Kuralsız

04:50 Acımasız

05:15 Benim Tatlı Yalanım

06:20 Benim Tatlı Yalanım

07:00 Afacan Beşler 3

08:00 Afacan Beşler 4

08:00 Afacan Beşler 3

10:00 Burcu ile Hafta Sonu

10:00 Ayı Paddington 2

12:00 Tülin Şahin ile Moda

12:00 Vahe ile Evdeki Mutluluk

13:00 Akrep

14:00 Menajerimi Ara

15:30 En Güzel Bölüm

15:45 Sefirin Kızı

16:30 En Güzel Bölüm

16:45 Dizi

18:45 Star Haber

20:00 İbo Show

20:00 Menajerimi Ara