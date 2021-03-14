14 Mart 2021 Star Yayın Akışı - Son Dakika

14 Mart 2021 Star Yayın Akışı
14.03.2021 06:42
14 Mart 2021 Pazar günü Star yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Star yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Star yayın akışında neler var merak ediliyor. Star kanalında bugün neler var?
Star yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Star kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
STAR YAYIN AKIŞI
00:15 Menajerimi Ara
00:15 Sefirin Kızı
03:00 Korumalar
03:15 Kuralsız
04:50 Acımasız
05:15 Benim Tatlı Yalanım
06:20 Benim Tatlı Yalanım
07:00 Afacan Beşler 3
08:00 Afacan Beşler 4
08:00 Afacan Beşler 3
10:00 Burcu ile Hafta Sonu
10:00 Ayı Paddington 2
12:00 Tülin Şahin ile Moda
12:00 Vahe ile Evdeki Mutluluk
13:00 Akrep
14:00 Menajerimi Ara
15:30 En Güzel Bölüm
15:45 Sefirin Kızı
16:30 En Güzel Bölüm
16:45 Dizi
18:45 Star Haber
20:00 İbo Show
20:00 Menajerimi Ara
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