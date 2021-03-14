14 Mart Tıp Bayramı - Son Dakika

Baskil Kaymakamı Mahmut Sami Yılmaz, 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Kaymakam Yılmaz mesajında, salgın sürecinde fedakarca mücadele eden sağlık çalışanlarının bayramını kutladı.

Yılmaz, "Başta ilçemizde bulunan hastanede çalışan doktorlarımızın ve sağlık çalışanlarının 14 Mart Tıp Bayramlarını tebrik ederim. Büyük bir fedakarlıkla çalışan doktorlarımız ve tüm sağlık çalışanlarımızın çabaları takdire şayandır saygılarımı sunuyorum." dedi.