Üye Girişi
14 Şubat'a günler kala bungalov evler doldu taştı - Son Dakika

14 Şubat'a günler kala bungalov evler doldu taştı

12.02.2022 14:02

14 Şubat'a günler kala bungalov evler doldu taştı Özel günlerde bu evlerde boş yer bulmak neredeyse imkansız Bungalov ev işletmecisi Ercan Doğan;

14 Şubat'a günler kala bungalov evler doldu taştı

Özel günlerde bu evlerde boş yer bulmak neredeyse imkansız

Bungalov ev işletmecisi Ercan Doğan;

"14 Şubat dolayısı ile rezervasyonlarımız 15 gün önceden doldu"

SAKARYA - İstanbul'a yakınlığı, gölü ve doğasıyla tatilcilerin cazibe merkezi haline gelen Sakarya'nın Sapanca ilçesindeki bungalovlar özel günlerde vatandaşların ilk tercihi oluyor. 14 Şubat için haftalar öncesinden rezervasyonu yapılan evler, vatandaşlara otel konforu sağlıyor.

Eşsiz güzellikleriyle her mevsim yerli ve yabancı ziyaretçilerin ilgi odağı olan Sapanca, İstanbul'a yakınlığı sayesinde en çok tercih edilen mekanlar arasında yerini alıyor. İstanbul ve Ankara başta olmak üzere büyükşehirlere yakınlığıyla her yıl çok sayıda yerli ve yabancı tatilciyi ağırlayan Sapanca, son dönemde Arap turistlerle yakaladığı cazibeyle en çok tercih edilen tatil mekanları arasındaki yerini koruyor. Adeta tatil beldesi havası bulunan ilçede bulunan bungalovlar ise vatandaşların ilk tercihi oluyor. Yeşili, doğası ve gölü ile turistlerin cazibe merkezi olan ilçede bulunan ahşap bungalov evlerin doluluk oranı dikkat çekiyor. Özel günlerde de ilk tercih arasında yer alan evler, günler hatta haftalar öncesinden rezerve ediliyor. Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan bungalov işletmecisi Ercan Doğan, 14 Şubat Sevgililer Günü sebebiyle vatandaşların bungalovlarda haftalar öncesinden rezervasyon yaptırdıklarını ve evlerde yüzde 100'üne yakın doluluk olduğunu aktardı. Evleri Sevgililer Günü konseptine uygun olarak süslediklerini belirten Doğan, vatandaşları memnun etmek için ellerinden geleni yaptıklarını söyledi.

"14 Şubat dolayısı ile rezervasyonlarımız 15 gün önceden doldu"

Bungalov işletmecisi Ercan Doğan, "Sapanca'mız, İstanbul'un arka bahçesi olduğu için her zaman doluyor. Özel günlerde ise yaklaşık 1 ay öncesinden vatandaşlar rezervasyonları dolduruyor. İstanbul'a yakın olması, doğası ve gölü sebebiyle vatandaşların uğrak noktası oluyor. Pandemiden sonra insanlar biraz daha yakın yerleri tercih etmeye başladı ve Sapanca bir turizm bölgesi. Hafta içi, hafta sonu ve özel gün fiyatlarımız farklı bungalov evlerimizde, tamamen arz-talep meselesi. 14 Şubat dolayısı ile rezervasyonlarımız 15 gün önceden doldu. 14 Şubat'ta çoğu kişinin tercihi olan bungalov evlerimizin hepsi doldu denebilir Sapanca ilçemizde" dedi.

"Bungalov denilince insanların aklına Sapanca geliyor"

Evleri Sevgililer Günü'ne özel olarak süslediklerini belirten Doğan, "İnsanlar eşleri veya sevgilileriyle 14 Şubat dolayısı ile doğaya kaçmak istiyorlar, bizde bu sebepten dolayı evlerimizi 14 Şubat tarihine uygun şekilde süsledik güzelce, o güne hazırladık. Normal günlerde 1-2 bin TL arasında değişen fiyatlarımız, yaz dönemi ve özel günlerde 2 bin TL'nin üzerinde olarak fiyatlar değişiyor. Artık bungalov denilince insanların aklına Sapanca geliyor. Bungalov konusunda çok rağbet var. Bunu daha iyi yerlere getirebilmek için uğraşıyoruz. İnsanlar bungalov evlerde daha rahat ediyorlar. İzole ortam, bungalov ev sadece size ait. Otel konforundan daha iyi bir konfora getirmeye çalışıyoruz. Müşterilerimiz burada kendi evlerinde gibi hissediyorlar" diye konuştu.

14 Şubat'a günler kala bungalov evler doldu taştı
14 Şubat'a günler kala bungalov evler doldu taştı
14 Şubat'a günler kala bungalov evler doldu taştı

YORUMLAR
500

Sevgililer Günü, Ercan Doğan, İstanbul, Sapanca, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel 14 Şubat'a günler kala bungalov evler doldu taştı - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
14:02 Pavyonda direk dansı yaptı, sosyal medyada bir anda ünlü oldu
14:01 Galatasaray Fatih Terim'i arıyor! Kötü gidişata Torrent da engel olamadı
13:45 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin: Önümüzdeki hafta 3600 ek göstergeyi müzakere edeceğiz
13:31 Hadise 14 Şubat'ı bekleyemedi! Mehmet Dinçerler'den iltifat gecikmedi
13:30 Ahmet Çalık'ın nişanlısından duygusal paylaşım: Her şeyden çok seni seviyorum
13:00 Kar yağışı etkili oldu! İstanbul barajlarındaki doluluk oranı sevindirdi
12:34 Test etmek bindiği aracı kaşla göz arasında çaldı! Olay anı kameraya yansıdı
12:23 İstifa çağrısına Burak Elmas'tan dikkat çeken cevap: Taraftarlar haklı, ben de bağırırdım
12:17 Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Ekrem İmamoğlu'ndan "İstanbul" göndermesi: Malını çalmışım gibi bakıyor
12:15 Türkiye Barolar Birliği'nden elektrik zamlarına dava
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.02.2022 14:09:36. #1.11#
SON DAKİKA: 14 Şubat'a günler kala bungalov evler doldu taştı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement