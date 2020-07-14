14 Temmuz 2020 Kanal d Yayın Akışı - Son Dakika

14 Temmuz 2020 Kanal d Yayın Akışı

14 Temmuz 2020 Salı günü Kanal d yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Kanal d yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Kanal d yayın akışında neler var merak ediliyor. Kanal d kanalında bugün neler var?

Kanal d yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Kanal d kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar… Bakan Soylu'dan Rize'deki sel felaketine ilişkin açıklama: Bir kaybımız ve 11 yaralımız var, 12 köye ulaşım sağlanamıyor Trabzonspor Teknik Direktörü Hüseyin Çimşir, yönetime istifasını sundu Rize'deki sel felaketinde sulara kapılan kişi korku dolu anları anlattı KANAL D YAYIN AKIŞI 01:15 Galip Derviş 02:15 Adı Efsane 04:30 5N 1K 04:30 Akasya Durağı 05:45 Yabancı Damat 05:45 Akasya Durağı 07:00 Küçük Ağa 09:00 Neler Oluyor Hayatta 10:45 Güneşi Beklerken 13:15 Aşk-ı Memnu 15:45 Öyle Bir Geçer Zaman Ki 19:00 Kanal D Ana Haber 20:00 Gol Kralı 20:00 Çarkıfelek 21:45 Elimiz Mahkum 22:30 Süper Magazin 23:45 Çatı Katı Aşk

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