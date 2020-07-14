14 Temmuz 2020 TRT spor Yayın Akışı - Son Dakika

14 Temmuz 2020 TRT spor Yayın Akışı

14 Temmuz 2020 Salı günü Trt spor yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt spor yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Trt spor yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt spor kanalında bugün neler var?

Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

Bakan Soylu'dan Rize'deki sel felaketine ilişkin açıklama: Bir kaybımız ve 11 yaralımız var, 12 köye ulaşım sağlanamıyor
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Rize'deki sel felaketinde sulara kapılan kişi korku dolu anları anlattı

TRT SPOR YAYIN AKIŞI

00:30 Teknik Analiz

01:00 Teknik Analiz

02:00 Stadyum

03:50 Teknik Analiz

04:20 Watford - Newcastle United

05:20 Süper Lig Özetler

05:50 TFF 1. Lig Özetler

06:00 Teknik Analiz

06:20 İngiltere Premier Lig Özetler

06:50 Efsanelerin İzinde

06:55 Takvim Yaprakları

06:58 İstiklal Marşı

07:00 Süper Lig Özetler

07:20 TFF 1. Lig Özetler

07:30 Teknik Analiz

07:50 Takvim Yaprakları

07:55 Hava Durumu

08:00 İlk Baskı

08:50 Takvim Yaprakları

08:55 Hava Durumu

09:00 İşitme Engelliler Spor Bülteni

09:15 Teknik Analiz

09:15 TFF 1. Lig Özetler

09:50 Takvim Yaprakları

09:55 Hava Durumu

10:00 Spor Bülteni

10:15 La Liga Özetler

10:45 2019 - 2020 Sezon Sonu Derlemeler

10:55 Spor Kitaplığı

11:00 Spor Manşet

12:30 Süper Lig Özetler

12:50 Efsanelerin İzinde

12:55 Hava Durumu

13:00 Spor Bülteni

13:55 Takvim Yaprakları

13:55 Efsanelerin İzinde

14:00 TBMM-TV

14:00 Gündem Futbol

15:55 Spor Kitaplığı

16:00 Spor Bülteni

16:30 2019 - 2020 Sezon Sonu Derlemeler

17:00 La Liga Özetler

17:45 Süper Lig Goller

18:00 Spor Merkezi

18:30 Dakika Skor

20:00 Hedef Süper Lig

20:20 Aktüel Futbol

21:00 Dakika Skor

21:30 Aktüel Futbol

22:40 Stadyum

23:30 Spor Artı

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Haber Yayın Tarihi: 14.07.2020 06:42 Kaynak: InterSinema.com

Son Dakika TV 14 Temmuz 2020 TRT spor Yayın Akışı - Son Dakika
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Son Dakika

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Trabzonspor Teknik Direktörü Hüseyin Çimşir, yönetime istifasını sundu
00:50
Survivor'da Yasin Obuz'un elenmesiyle finalistler belli oldu
00:42
Ayasofya'nın ibadete açılması vatandaşa soruldu! İşte kritik anketin sonuçları
23:54
Cezalı duruma düşen Trabzonsporlu Jose Sosa, Konyaspor maçında oynayamayacak
23:52
TRT'nin yeni aile komedi dizisi Tövbeler Olsun'un ilk tanıtımı yayınlandı
23:07
21 yaşındaki 3 çocuk babası yabancı uyruklu genç, serinlemek için girdiği suda boğuldu
23:05
Eşi ve çocukluk arkadaşını öldüren şüpheli, bir kişiyi daha vurdu
22:55
Bayramda sokağa çıkma kısıtlaması olacak mı? Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara, tek bir şarta bağladı
22:49
Bakan Koca bıkmadan uyarıyor: İğne atsan yere düşmez yerlerde iğneyi yere düşürelim
22:13
Alanya'da uçuruma yuvarlanan otomobilde bir aile yok oldu: 3 ölü, 4 yaralı
21:05
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