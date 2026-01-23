14 ünlünün testi pozitif çıktı

Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında İstanbul merkezli 4 ilde düzenlenen operasyonlarda "Kızılcık Şerbeti" dizisi başrol oyuncularından 29 yaşındaki Doğukan Güngör ve Ceyda Ersoy dahil 23 kişi gözaltına alınmıştı.
Geçen günlerde gözaltına alınan ve ardından Adli Tıp Kurumu'na sevk edilerek kan örnekleri alınan 14 kişinin uyuşturucu testi sonuçlandı. Testleri pozitif çıkan isimler içinde Ceyda Ersoy ve oyuncu Doğukan Güngör de bulunuyor.
Yurt dışına çıkış yasağı şartıyla serbest bırakılan Doğukan Güngör, uyuşturucu kullandığını itiraf etmişti. Oyuncu Güngör, "Ben uyuşturucu madde kullandığımı kabul ettim. Bundan dolayı pişmanım. Bir daha asla yasaklı madde kullanmayacağım.Yurt dışında uyuşturucu maddenin serbest olduğunu biliyordum. Ayrıca belirtmek isterim ki kimseye uyuşturucu madde vermedim. Uyuşturucu partilerine katılmadım" ifadelerini kullanmıştı.
Ciciş kardeşlerden Ceyda Ersoy ise evinde bulunan kokain ve uyuşturucu hapın kullanma amaçlı bulundurduğunu itiraf etmiş, "Uyuşturucu madde kullandığım için pişmanım. Tedavi olmak istiyorum" şeklinde ifadelerini kullanmıştı.
