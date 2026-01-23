14 ünlünün testi pozitif çıktı

Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında İstanbul merkezli 4 ilde düzenlenen operasyonlarda "Kızılcık Şerbeti" dizisi başrol oyuncularından 29 yaşındaki Doğukan Güngör ve Ceyda Ersoy dahil 23 kişi gözaltına alınmıştı.

14 ÜNLÜNÜN TESTİ POZİTİF ÇIKTI

Geçen günlerde gözaltına alınan ve ardından Adli Tıp Kurumu'na sevk edilerek kan örnekleri alınan 14 kişinin uyuşturucu testi sonuçlandı. Testleri pozitif çıkan isimler içinde Ceyda Ersoy ve oyuncu Doğukan Güngör de bulunuyor.

DOĞUKAN GÜNGÖR KULLANDIĞINI İTİRAF ETMİŞTİ

Yurt dışına çıkış yasağı şartıyla serbest bırakılan Doğukan Güngör, uyuşturucu kullandığını itiraf etmişti. Oyuncu Güngör, "Ben uyuşturucu madde kullandığımı kabul ettim. Bundan dolayı pişmanım. Bir daha asla yasaklı madde kullanmayacağım.Yurt dışında uyuşturucu maddenin serbest olduğunu biliyordum. Ayrıca belirtmek isterim ki kimseye uyuşturucu madde vermedim. Uyuşturucu partilerine katılmadım" ifadelerini kullanmıştı.

Ceyda Ersoy

CEYDA ERSOY: PİŞMANIM TEDAVİ OLMAK İSTİYORUM

Ciciş kardeşlerden Ceyda Ersoy ise evinde bulunan kokain ve uyuşturucu hapın kullanma amaçlı bulundurduğunu itiraf etmiş, "Uyuşturucu madde kullandığım için pişmanım. Tedavi olmak istiyorum" şeklinde ifadelerini kullanmıştı.

Testi pozitif çıkan isimler şöyle:

Binnur Buse Alper

Merve Eryiğit

Veysel Avcı

Sedef Selen Atmaca (kan negatif, saç pozitif)

Arif Altunbulak (kan negatif, saç pozitif)

Ece Cerenbeli

Merve Uslu (kan negatif, saç pozitif)

Saniye Deniz

Lerna Elmas

Doğukan Güngör

Ceren Yıldırım (kan negatif, saç pozitif)

Gözde Anuk (kan negatif, saç pozitif)

Suat Yıldız (kan negatif, saç pozitif)

Ceyda Ersoy

Testi negatif çıkanlar isimler ise şu şekilde: