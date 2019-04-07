Son Dakika Haberleri: 14 Yaşındaki Çocuk İntihar Etti

14 Yaşındaki Çocuk İntihar Etti

1 saat önce

AYDIN'ın Koçarlı ilçesinde, 14 yaşındaki öğrenci evlerinin girişine kendisini asarak yaşamına son verdi.

14 Yaşındaki Çocuk İntihar Etti, System.String[]
AYDIN'ın Koçarlı ilçesinde, 14 yaşındaki öğrenci evlerinin girişine kendisini asarak yaşamına son verdi. 

Olay, bugün saat 18.00 sıralarında Koçarlı ilçesine bağlı Bıyıklı Mahallesi'nde meydanda geldi. 8 sınıf öğrencisi olduğu öğrenilen R.Ç. evde kimse olmadığı sırada kemerle kendini evin girişine asarak intihar etti.  Eve gelen anneanne, torununu evin girişinde asılı halde görünce şoka girdi. Durumun bildirilmesi üzerine, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, R.Ç.'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Jandarma ekiplerinin olay yerinde yaptıkları incelemenin ardından R.Ç.'nin cenazesi, otopsi yapılmak üzere Adnan Menderes Üniversitesi morguna  kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

- Aydın

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.04.2019 09:43 Kaynak: DHA

Aydın, Koçarlı, Güncel
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