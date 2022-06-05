14 yaşındaki Elif, LGS sınavına doktor odasında girdi! - Son Dakika
Üye Girişi

14 yaşındaki Elif, LGS sınavına doktor odasında girdi!

05.06.2022 13:18
14 yaşındaki Elif, LGS sınavına doktor odasında girdi!

İzmir'de üzerine sıcak su dökülen ve hastanede tedavisi devam eden 8. sınıf öğrencisi Elif Tufan, LGS'ye doktor odasında girdi.

Menemen 9 Eylül Ortaokulu'nda eğitim gören 14 yaşındaki özel gereksinimli öğrenci Elif Tufan, 28 Mayıs'ta evinde makarna pişirirken sıcak su dolu tencerenin üzerine dökülmesi sonucu yaralandı. Vücudunda yanıklar oluşan Tufan, Menemen Devlet Hastanesindeki ilk müdahalenin ardından SBÜ Dr. Behçet Uz Çocuk Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Tedavisi süren öğrenci, LGS'ye hastanede girdi

DOKTOR ODASI SINAV SALONU HALİNE GETİRİLDİ

Vücudunun yüzde 18'inde birinci ve ikinci derece yanıklar oluşan öğrencinin hastanedeki tedavisinin sürmesi nedeniyle ailesi, LGS'ye hastanede girme imkanı sağlanması için Milli Eğitim Bakanlığına başvurdu. Başvurunun onaylanmasının ardından Elif Tufan'ın Kahramanlar Mustafa Öğütveren İlkokuluna bağlı hastane sınıfında öğretmenler Nezih Yaşar Bor ve Gülistan Çelik gözetiminde sınava girmesine karar verildi. Tufan'ın tedavi gördüğü yanık tedavi servisinde bulunan doktor odası, sınav salonu haline getirildi.

OYUNCAK SÜRPRİZİ YAPILDI

Sınav öncesi Tufan'a, hastanede görevli bir doktorun aldığı oyuncak ayı, öğretmenler tarafından takdim edildi. Bir elinde sargı bulunması nedeniyle sınavda sorular öğretmenler tarafından Tufan'a okundu, cevap kağıdına işaretlemeyi yine onlar yaptı. Elif Tufan, tedavi sürecinin iyi gittiğini belirterek, hastanede sınava girmesine imkan tanıyanlara teşekkür etti.

Tedavisi süren öğrenci, LGS'ye hastanede girdi

MUTLUYUM, ŞAŞKINIM

Oyuncak ayı hediyesinin kendisi için sürpriz olduğunu ifade eden Tufan, "Mutluyum, şaşkınım, karışık duygular içerisindeyim. Küçükken ressam olmak istiyordum sonra vazgeçtim. Şu an düşündüğüm bir meslek yok." dedi. Anne Zeynep Tufan da kızının sınava girememe ihtimali nedeniyle çok üzüldüğünü, herkesin kızı için seferber olmasının zor günlerde kendilerini mutlu ettiğini söyledi.

Tedavisi süren öğrenci, LGS'ye hastanede girdi

HERKESİN BİLİNÇLENMESİNİ İSTİYORUM

Konu hakkında açıklamalarda bulunan Tufan, "Kızım sınava girsin, anı yaşasın, belki çok iyi olabilir. Sonra pişman olmamak için. Çocuklar, her şekilde devletimizin arkalarında olduğunu bilmeli. Okulumuz, sağlık kuruluşumuz, hastanemiz bize destek oldu. Herkesin bilinçlenmesini istiyorum. Çocuklarının hakkını her yerde arasınlar. Çocuklar her yerde imkanlarının olduğunu bilsinler, kendilerini her yerde anlatsınlar. Ben anlattım, kızım anlattı. Herkes de anlatsın." Baba Mustafa Tufan da kızının iyi bir eğitim alarak üniversite okumasını çok istediğini dile getirdi.

YORUMLAR
500
LGS sınavı sona erdi! Sonuçlar 30 Haziran'da Milli Eğitim Bakanlığı sitesinden açıklanacak LGS sınavı sona erdi! Sonuçlar 30 Haziran'da Milli Eğitim Bakanlığı sitesinden açıklanacak Tedavisi süren öğrenci, LGS'ye hastanede girdi Tedavisi süren öğrenci, LGS'ye hastanede girdi
Kaynak: AA

Menemen, Eylül, LGS, su, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa 14 yaşındaki Elif, LGS sınavına doktor odasında girdi! - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
13:18 14 yaşındaki Elif, LGS sınavına doktor odasında girdi!
13:16 LGS sınavı sona erdi! Sonuçlar 30 Haziran'da Milli Eğitim Bakanlığı sitesinden açıklanacak
13:05 Erdoğan'ın İsveç'ten iadesini istediği siyasetçi Emine Kakabaveh konuştu: Ben Türk değilim, iademi isteyemezsiniz
12:56 2 yeğenini silahla öldüren amca konuştu: Tehdit edildim
12:55 Mansur Yavaş'tan dikkat çeken konuşma! "Cumhurbaşkanı adayı olmalı" diyenler hayal kırıklığına uğrayacak
12:18 58 yaşındaki inşaat işçisi metrelerce yükseklikten düşerek yaşamını yitirdi!
12:16 Mustafa Sarıgül'den hayat pahalılığı tepkisi! Elindeki kolayı yere fırlattı
12:15 Shakira, Pique'den ayrılır ayrılmaz Chris Evans ve Henry Cavill'i sosyal medyadan takip etti
12:12 Bangladeş'te kimyasal dolu konteyner deposu patladı! 28 kişi hayatını kaybetti, 100 kişi yaralandı
11:46 LGS'de ikinci kısım olan sayısal oturum başladı!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.06.2022 13:33:41. #1.13#
SON DAKİKA: 14 yaşındaki Elif, LGS sınavına doktor odasında girdi! - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement