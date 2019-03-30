Son Dakika Haberleri: 14 Yaşındaki Ortaokul Öğrencisinin Acı Ölümü

14 Yaşındaki Ortaokul Öğrencisinin Acı Ölümü

22 dakika önce

14 yaşındaki ortaokul öğrencisinin acı ölümü Antalya'da, sınıfta teneffüste geçirdiği kalp krizi sonrası kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden 14 yaşındaki ortaokul öğrencisinin cenazesi morgdan alındı Torunuyla aynı adı taşıyan babaanne Aynur Ayan, 'Yavrum gitti" diyerek...

14 yaşındaki ortaokul öğrencisinin acı ölümü
Antalya'da, sınıfta teneffüste geçirdiği kalp krizi sonrası kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden 14 yaşındaki ortaokul öğrencisinin cenazesi morgdan alındı
Torunuyla aynı adı taşıyan babaanne Aynur Ayan, 'Yavrum gitti" diyerek gözyaşlarına boğuldu

ANTALYA - Antalya'da, sınıfta teneffüste geçirdiği kalp krizi sonrası kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden 14 yaşındaki ortaokul öğrencisinin cenazesi morgdan alındı. Torunuyla aynı adı taşıyan babaanne Aynur Ayan, 'Yavrum gitti" diyerek gözyaşlarına boğuldu.
Muratpaşa ilçesindeki Namık Kemal Ortaokulu 8'inci sınıf öğrencisi Aynur Ayan, dün öğle saatlerinde teneffüste sınıfta aniden fenalaştı. Öğretmenlerin haber vermesiyle okula sağlık ekipleri geldi. İlk müdahalesi sınıfta yapılan Ayan, ambulansla Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürüldü.
14 yaşındaki Aynur Ayan, doktorların tüm çabasına rağmen hayatını kaybetti. Ayan'ın cansız bedeni kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Ayan'ın cenazesini aynı ismi taşıdığı babaannesi Aynur Ayan, dedeleri Mehmet Ayan ve Muhittin Yavuz tarafından alındı. Torununun tabutuna bakan babaanne Ayan, "Yavrum gitti, güzel kızım benim, kuzum gitti" diyerek gözyaşı döktü. Aynur Ayan'ın, kalp krizi sonucu hayatını kaybettiği üzerinde durulurken, kesin ölüm nedeninin otopsinin ardından belli olacağı belirtildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.03.2019 01:38 Kaynak: İHA

Kalp Krizi, Antalya, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Sokak Ortasında Çırılçıplak Dolaşan Vatandaş Görenleri Şaşkına Çevirdi Tartıştığı Eşini Kucağına Alıp 12 Metreden Beton Zemine Böyle Fırlattı Kızının Cansız Bedenini Bulan Babadan Damadına Şok Suçlama: Kızımın Katili Damadımın Cinsel Organıdır İstanbul'da Site Bahçesinde Erkek Cesedi Bulundu
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.3.2019 14:00:12. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: 14 Yaşındaki Ortaokul Öğrencisinin Acı Ölümü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]