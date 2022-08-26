Şenliğin kortej ile başlayacağını ifade eden Ertaş, her yıl olduğu gibi bu yıl da şenliklerin üzerine yeni ilaveler yaparak ileriye taşımaya gayret gösterdiklerini kaydetti.

Kaynak: AA

Kent Konseyi, Kırklareli, Eylül, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › '14. Yayla Bolluk, Bereket, Hasat ve Bağ Bozumu Şenliği' 9 Eylül'de başlayacak - Son Dakika

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