"14. Yayla Bolluk, Bereket, Hasat ve Bağ Bozumu Şenliği" 9 Eylül'de başlayacak - Son Dakika
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"14. Yayla Bolluk, Bereket, Hasat ve Bağ Bozumu Şenliği" 9 Eylül'de başlayacak

26.08.2022 16:08
"14. Yayla Bolluk, Bereket, Hasat ve Bağ Bozumu Şenliği" 9 Eylül'de başlayacak

"14. Yayla Bolluk, Bereket, Hasat ve Bağ Bozumu Şenliği" 9-11 Eylül'de yapılacak.

"14. Yayla Bolluk, Bereket, Hasat ve Bağ Bozumu Şenliği" 9-11 Eylül'de yapılacak.

Kent Konseyi Başkanı Yasemin Ertaş, Kent Konseyi binasında düzenlediği basın toplantısında, Kırklareli Belediyesi işbirliğinde hazırlanan şenliğin büyük bir coşku ile yapılacağını söyledi.

Şenliğin kortej ile başlayacağını ifade eden Ertaş, her yıl olduğu gibi bu yıl da şenliklerin üzerine yeni ilaveler yaparak ileriye taşımaya gayret gösterdiklerini kaydetti.

Ertaş, Trakya topraklarında bağcılığın tarihinin Traklara ve Hititlere uzandığını belirtti.

Ertaş, şenliğe Karadağ ve Bulgaristan'dan da ekiplerin katılacağını sözlerine ekledi.

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Kaynak: AA

Kent Konseyi, Kırklareli, Eylül, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel '14. Yayla Bolluk, Bereket, Hasat ve Bağ Bozumu Şenliği' 9 Eylül'de başlayacak - Son Dakika

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SON DAKİKA: "14. Yayla Bolluk, Bereket, Hasat ve Bağ Bozumu Şenliği" 9 Eylül'de başlayacak - Son Dakika
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