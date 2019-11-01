14 yıllık Kur'an eğitmeni Fatma Yavuz'a Diyanet'ten 'İslami törelere aykırılık' suçlaması

Fatma Yavuz, 14 yıl boyunca Diyanet'te Kur'an eğitmeni olarak çalıştı. Müslüman ve dindar bir kadın. Ama geçtiğimiz şubat ayında "İslami törelere aykırılık" gerekçesiyle önce soruşturmaya tabi tutuldu, sonra da işinden çıkarıldı.



"İslami törelere aykırılık" gerekçesini kabul etmeyen Yavuz, sürecin öteki olanın haklarını savunmasıyla başladığını düşünüyor.