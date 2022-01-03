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140 gündür açlık grevindeki Filistinli tutuklu için Batı Şeria'da dayanışma gösterileri düzenlendi - Son Dakika

140 gündür açlık grevindeki Filistinli tutuklu için Batı Şeria'da dayanışma gösterileri düzenlendi

03.01.2022 17:01
140 gündür açlık grevindeki Filistinli tutuklu için Batı Şeria'da dayanışma gösterileri düzenlendi

İsrail'in "idari tutukluluk" uygulamasını protesto etmek için 4 aydan uzun süredir açlık grevini sürdüren Filistinli tutuklu Hişam Ebu Hevaş'ın serbest bırakılması talebiyle işgal altındaki Batı Şeria'nın Ramallah ve Beytullahim kentlerinde gösteriler yapıldı.

İsrail'in "idari tutukluluk" uygulamasını protesto etmek için 4 aydan uzun süredir açlık grevini sürdüren Filistinli tutuklu Hişam Ebu Hevaş'ın serbest bırakılması talebiyle işgal altındaki Batı Şeria'nın Ramallah ve Beytullahim kentlerinde gösteriler yapıldı.

Ramallah'ın El-Bire bölgesindeki Ulu Cami'de kılınan öğlen namazından sonra cemaat, Ebu Hevaş'a destek amacıyla El-Menare Meydanı'na doğru yürüyüşe geçti.

Filistinliler, İsrail'in Ebu Hevaş başta olmak üzere Filistinli tutuklulara yönelik uygulamalarını protesto ederken, uluslararası topluma da Ebu Hevaş'ın serbest bırakılması için müdahale çağrısında bulundu.

Öte yandan Ramallah'taki Birzeit Üniversitesi öğrencileri de Ebu Hevaş ile dayanışma gösterisi düzenlerken, Beytullahim kentinde de benzer faaliyetler gerçekleştirildi.

Filistin Başbakanı Iştiyye'den Ebu Hevaş açıklaması

Filistin Başbakanı Muhammed Iştiyye ise hükümetinin haftalık kabine toplantısında, Ebu Hevaş'ın kötüleşen sağlık durumunu özveriyle takip ettiklerini belirtti.

Iştiyye, "İsrail'e açlık grevindeki tutuklunun serbest bırakılmasını hızlandırması için baskı yapmak üzere tüm uluslararası ve insan hakları kurum ve kuruluşlara mektuplar gönderdik. İşgal makamlarını Ebu Hevaş'ın hayatından tamamen sorumlu tutuyoruz." dedi.

El Halil'in güneyindeki Dura beldesinde ikamet eden 5 çocuk babası Ebu Hevaş (40), 27 Ekim 2020'den bu yana "idari tutuklu" olarak İsrail hapishanesinde tutuluyor. Ebu Hevaş, daha önce de 8 sene İsrail hapishanesinde kalmıştı.

Ebu Hevaş, İsrail'in "idari tutukluluk" uygulamasını protesto etmek için 17 Ağustos 2021'de açlık grevine başlamıştı.

İsrail Askeri İstinaf Mahkemesi 12 Aralık 2021'de Ebu Hevaş'ın tutukluluk kararına karşı sunulan itirazı reddederek, idari tutukluluk halinin 4 ay daha uzatılmasına hükmetmişti.

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Batı Şeria, Ramallah, Protesto, İsrail, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel 140 gündür açlık grevindeki Filistinli tutuklu için Batı Şeria'da dayanışma gösterileri düzenlendi - Son Dakika


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SON DAKİKA: 140 gündür açlık grevindeki Filistinli tutuklu için Batı Şeria'da dayanışma gösterileri düzenlendi - Son Dakika
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