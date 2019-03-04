147 Yerleşim Yeri Ulaşıma Kapandı
50 dakika önce
Van'da etkili olan kar yağışı nedeniyle 147 yerleşim yeri ulaşıma kapandı.
Van
'da etkili olan kar yağışı nedeniyle 147 yerleşim yeri ulaşıma kapandı.
Van'da etkili olan kar yağışı, hayatı olumsuz etkiledi. Kar
yağışı ve tipi nedeniyle Bahçesaray
'da 24, Başkale
'de 51, Çaldıran
'da 8, Çatak
'ta 10, Erciş
'te 1, Gevaş
'ta 4, Gürpınar
'da 36 ve Muradiye
ilçesinde ise 13 olmak üzere toplam 147 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı. Van Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı ekipleri, kapalı yolları açmak için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.
(İHA)
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Haber Yayın Tarihi : 04.03.2019 09:36 Kaynak: İHA
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