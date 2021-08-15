15 Ağustos 2021 Atv Yayın Akışı - Son Dakika

Atv yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Atv kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

ATV YAYIN AKIŞI

00:20 Otoyol Devriyesi

02:15 Ödül Avcıları

04:25 Hercai

08:00 Otoyol Devriyesi

09:50 Dumbo

11:55 Dizi TV

12:45 İkimizin Sırrı

15:55 Kalp Yarası

18:40 ATV Haber

19:00 ATV Ana Haber

20:00 İkimizin Sırrı

22:15 İkimizin Sırrı