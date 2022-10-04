Kaçakçılara ait adreslerde yapılan aramada, 3 elektrikli sigara sarma makinesi, 433 bin 360 boş ve doldurulmuş makaron, 3 bin 77 paket gümrük kaçağı sigara ve 400 kilo kıyılmış tütün ele geçirilerek muhafaza altına alınırken, olayla ilgili olarak şüpheli 30 kişi gözaltına alındı.

Kaynak: İHA

Emniyet Müdürlüğü, Kars, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › 15 ayrı adrese şafak baskını düzenlendi! 1,5 milyon liralık kaçak ürün bulundu - Son Dakika

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