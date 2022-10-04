15 ayrı adrese şafak baskını düzenlendi! 1,5 milyon liralık kaçak ürün bulundu - Son Dakika
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15 ayrı adrese şafak baskını düzenlendi! 1,5 milyon liralık kaçak ürün bulundu

04.10.2022 15:27
15 ayrı adrese şafak baskını düzenlendi! 1,5 milyon liralık kaçak ürün bulundu

Kars'ta Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekiplerince kaçakçılara yönelik 15 ayrı adrese 'şafak' operasyonu yapıldı. Operasyonda 30 kişi gözaltına alınırken yaklaşık piyasa değeri 1,5 milyon lirayı bulan kaçak tütün ve tütün mamulü bulundu.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nce, Kars merkezli Arpaçay, Kağızman, Sarıkamış ve Selim ilçelerinde önceden belirlenen 15 ayrı adrese eş zamanlı 'şafak' operasyonu düzenlendi.

400 KİLO TÜTÜN BULUNDU

Kaçakçılara ait adreslerde yapılan aramada, 3 elektrikli sigara sarma makinesi, 433 bin 360 boş ve doldurulmuş makaron, 3 bin 77 paket gümrük kaçağı sigara ve 400 kilo kıyılmış tütün ele geçirilerek muhafaza altına alınırken, olayla ilgili olarak şüpheli 30 kişi gözaltına alındı.

KOM'dan 15 adrese şafak baskını! 1,5 milyon TL'lik kaçan tütün ele geçirildi

30 KİŞİ GÖZALTINDA

Kaçakçılık operasyonun da gözaltına alınan 30 kişi İl Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi. Emniyet Müdürlüğü'ne getirilen şüphelilerin işlemleri devam ediyor. Öte yandan Kars'ta KOM ekiplerince kaçakçılara yönelik operasyonların devam edeceği öğrenildi.

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Kaynak: İHA

Emniyet Müdürlüğü, Kars, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa 15 ayrı adrese şafak baskını düzenlendi! 1,5 milyon liralık kaçak ürün bulundu - Son Dakika

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SON DAKİKA: 15 ayrı adrese şafak baskını düzenlendi! 1,5 milyon liralık kaçak ürün bulundu - Son Dakika
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