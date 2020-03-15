15 Mart Dünya Tüketiciler Günü - Son Dakika
Son Dakika Güncel 15 Mart Dünya Tüketiciler Günü - Son Dakika

15 Mart Dünya Tüketiciler Günü

6 saat önce

Tüketiciyi Koruma Derneği (TÜKODER) Genel Başkanı Aziz Koçal, "Tüketici hakları sadece kanunlarla korunmaz, tüketicinin bilinçlenmesiyle hayat bulur.

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Tüketiciyi Koruma Derneği (TÜKODER) Genel Başkanı Aziz Koçal, "Tüketici hakları sadece kanunlarla korunmaz, tüketicinin bilinçlenmesiyle hayat bulur. Tüketicilerin koronavirüs nedeniyle aşırı tüketimden kaçınması ve ihtiyaçları ne ise bu doğrultuda alışveriş yapmaları gerektiğini hatırlatıyorum." dedi.

TÜKODER üyeleri, 15 Mart Dünya Tüketiciler Günü dolayısıyla Bakırköy Özgürlük Meydanı'nda bir araya geldi. TÜKODER Genel Başkanı Aziz Koçal, burada yaptığı konuşmada, tüketici haklarının sadece kanunlarla korunamayacağını, tüketicinin bilinçlenmesiyle hayat bulacağını ifade ederek, şunları kaydetti:

"Tüketici örgütleri de tüketicinin bilinçlenmesi doğrultusunda çalışır. Koronavirüs açıklandığında tüm marketler, raflar boşaltılarak boşuna panik yaratıldı. Tüketicilerin koronavirüs nedeniyle aşırı tüketimden kaçınması ve ihtiyaçları ne ise bu doğrultuda alışveriş yapmaları gerektiğini hatırlatıyorum. Koronavirüs deyince steril ürünler, maske, el jeli, kolonya gibi ürünlerin, vatandaşların evlerine paketler halinde dağıtılması gerektiğini düşünüyoruz. Halk sağlığı önemlidir ve özelleştirilemez, halk sağlığı kamusal bir hizmettir."

TÜKODER Genel Sekreteri Onur Cingin de temel ihtiyaç kalemlerindeki fiyat artışlarını eleştirdi. Tüketicilerin bilinçlenmesi, örgütlenmesi, haklarını araması için çalışan tüketici dernek ve federasyonlarına destek verilmesi gerektiğini ifade eden Cingin, "83 milyon yurttaş olduğumuzu unutmayalım. Güç sizde. Tüketimden gelen gücümüzü kullanalım. Evrensel tüketici haklarımıza sahip çıkalım." dedi.

Tüketiciyi Koruma Derneği, Bakırköy Özgürlük Meydanı, Koronavirüs, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.03.2020 04:08 Kaynak: AA
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