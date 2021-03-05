15 Temmuz'da Kartal Köprüsü'ndeki 4 sanığa on beşer yıl, 3 sanığa ise on iki yıl altışar ay hapis cezası - Son Dakika

15 Temmuz'da Kartal Köprüsü'ndeki 4 sanığa on beşer yıl, 3 sanığa ise on iki yıl altışar ay hapis cezası

05.03.2021 22:01
15 Temmuz'da Kartal Köprüsü'ndeki 4 sanığa on beşer yıl, 3 sanığa ise on iki yıl altışar ay hapis cezası, System.String[]

Silahlı terör örgütü FETÖ'nün darbe girişiminde Kartal Köprüsü'nün kontrol altına alınmaya çalışılmasına ilişkin davanın, 18 sanık yönünden bozulmasının ardından yeniden görülen dava karara bağlandı ve 4 sanığa on beşer yıl, 3 sanığa ise on iki yıl altışar ay hapis cezası verildi.

Silahlı terör örgütü FETÖ'nün darbe girişiminde Kartal Köprüsü'nün kontrol altına alınmaya çalışılmasına ilişkin davanın, 18 sanık yönünden bozulmasının ardından yeniden görülen dava karara bağlandı ve 4 sanığa on beşer yıl, 3 sanığa ise on iki yıl altışar ay hapis cezası verildi.

Silivri Ceza İnfaz Kurumları karşısındaki binada yer alan salonda İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesi'nce yapılan duruşmaya tutuklu sanıklar ve avukatlarının yanı sıra müdahil Cumhurbaşkanlığı avukatı da katıldı.

Duruşmada, Yargıtay 16. Ceza Dairesi'nin bozma ilamına uyulması kararının ardından sanıkların savunmaları alındı.

Sanıklar ve avukatları beraat ve tahliye talebinde bulunurken, müdahil Cumhurbaşkanlığı avukatı sanıkların cezalandırılmasını istedi.

Davayı karara bağlayan mahkeme heyeti, sanıklar Ahmet Ali Aktürk, Kadir Çopur, Mahmut Ertaş ve Yakup Harun Sarıkaya'yı "Cebir ve şiddet kullanarak T.C. anayasasının öngördüğü düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüse yardım" suçundan on beşer yıl hapis cezasına çarptırarak tutukluluk hallerinin devamına hükmetti.

Sanıklar Bilgin Bozkurt, Musa Astarcı ve Cenk Kahveci'nin konumlarını ve suça yardımın niteliğini dikkate alan heyet, bu sanıkları "Cebir ve şiddet kullanarak T.C. anayasasının öngördüğü düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüse yardım" suçundan on iki yıl altışar ay hapis cezasına mahkum ederek tahliyelerine karar verdi.

Sanıklar Ali Sak, Fatih Tekin, Hasan Hüseyin Küçükkurt, Lütfulllah Büyükcıbır, Necdet Yalgın ve Mustafa Coşkun hakkında "Cebir ve şiddet kullanarak T.C. anayasasının öngördüğü düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçu yönünden "yerine getirilmesi görev gereği zorunlu bir emrin uygulanması" nedenine ait koşulların gerçekleştiği hususunda kaçınılmaz bir hataya düştükleri anlaşıldığından, ceza verilmesine yer olmadığına ve tahliyelerine hükmetti.

Heyet, dosyaya giren yeni deliller nedeniyle sanıklar Adem Köse, Ali Aytaç, Berkay Ercan, Mahmut Talan ve Serkan Kabasakal hakkında dosyalarının ayrılmasına karar verirken, Köse, Ercan, Kabasakal'ın tahliyesini, Talan ve Aytaç'ın ise tutukluluk halinin devamını kararlaştırdı.

Davanın geçmişi

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz'daki darbe girişimi sırasında, Kartal Köprüsü'nün kontrol altına alınmaya çalışılması ve 11 kişinin yaralanmasına ilişkin 36 kişinin yargılandığı dava, 17 Mayıs 2018'de karara bağlanmıştı.

İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesi, "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçundan 8 sanığa ağırlaştırılmış müebbet, 14 sanığa ise müebbet hapis cezası vermişti.

Sanıklardan 4'ünü "terör örgütüne üye olmak" suçundan ayrı ayrı 10 yıl 6 ay hapis cezasına çarptıran mahkeme, 10 sanığın ise dosyasını ayırmıştı.

Yargıtay 16. Ceza Dairesi, "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs' suçundan ağırlaştırılmış müebbet ve müebbet hapis cezası alan bir kısım sanıkların bu suça "yardım eden" sıfatıyla katıldıkları gerekçesiyle 18 sanık hakkındaki hükmü bozmuştu.

Darbe Girişimi, Terör Örgütü, 15 Temmuz, Darbe, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel 15 Temmuz'da Kartal Köprüsü'ndeki 4 sanığa on beşer yıl, 3 sanığa ise on iki yıl altışar ay hapis cezası - Son Dakika


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