15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü
3 saat önce
Kızılcahamam Kaymakamlığı tarafından 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla şehit aileleri için yemek verildi.
Kızılcahamam Haber Yayın Tarihi: 15.07.2019 09:12 Kaynak: AA
Kaymakamlığı tarafından 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla şehit aileleri için yemek verildi.
Bir restoranda düzenlenen yemeğe şehit ailelerinin yanı sıra Kaymakam Mehmet Yıldız
, Belediye Başkanı Süleyman Acar
, İlçe Emniyet Müdürü Halil İbrahim Ulubey
, İlçe Jandarma
Komutanı Yüzbaşı Kadir Bilgi, siyasi parti temsilcileri ve kent protokolü katıldı.
Programda yetkililer şehit aileleriyle sohbet ederek, yakından ilgilendi.
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