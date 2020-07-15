15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü - Son Dakika

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü

Van'ın Başkale Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Asım Solak, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Van'ın Başkale Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Asım Solak, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

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Solak, mesajında 4 yıl önce devlete ve millete karşı başlatılan menfur darbe girişiminin milletin destansı direnişiyle etkisiz hale getirildiğini söyledi.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün 4. yıl dönümünü birlik ve beraberlik içinde kutlamanın mutluluğunu yaşadıklarını belirten Solak, şunları kaydetti:

"Çanakkale ve milli mücadele ruhuyla mücadele eden Türk milleti, bir kez daha ülkemizin bölünmez bütünlüğüne ve birlik beraberliğine kast eden hainlere gereken dersi vermiştir. Bu duygu ve düşüncelerle hain darbe girişiminin 4. yıl dönümünde 15 Temmuz'da Türk milletinin varlığına, istikbaline ve inançlarına darbe vurmak isteyenlere karşı gövdesini siper ederek gösterdikleri kahramanlıkla adlarını tarihe yazdıran şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyor, gazilerimizi şükran ve minnetle anarken, vatanına ve bağımsızlığına sahip çıkan aziz milletimizi saygıyla selamlıyorum."

Van, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.07.2020 12:39 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü - Son Dakika
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