15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü - Son Dakika

Programa, Hayrabolu Kaymakamı Mehmet Sülün , Belediye Başkanı Osman İnan , Garnizon Komutanı Tank Kurmay Albay Şener Kopal , İlçe Müftüsü Ramazan Karakaya , İlçe Milli Eğitim Müdürü Abdullah Nair, İlçe Jandarma Bölük Komutan Yüzbaşı Ahmet Alakoç, İlçe Emniyet Müdür Vekili Abdülkadir Ertuğ, AK Parti Hayrabolu İlçe Başkanı Egemen Türkay Güven, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Güzelce Hasanbey Camisi'nde şehitler için mevlit okundu.

Hayrabolu ilçesinde,"15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" dolayısıyla anma etkinliği düzenlendi.

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