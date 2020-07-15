15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü - Son Dakika

Van'ın Çatak ilçesinde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla çeşitli etkinlikler düzenlendi.

Merkez Camisinde şehitler için Kuran-ı Kerim tilaveti ve mevlit okutulmasıyla başlayan program, duanın edilmesinin ardından Kaymakam Ekrem Çeçen ve beraberindekilerin ilçe merkezindeki şehitliği ziyaretiyle devam etti.

Etkinlikler kapsamında Çatak Belediyespor Rafting Takımı, 15 Temmuz şehitleri için Türk Bayraklarıyla süsledikleri botlarıyla çayda gösteri yaptı, "Şehitler ölmez, vatan bölünmez" sloganları attı.

Programın ardından konuşan Çeçen, 15 Temmuz gecesi milletin dil, din, ırk, mezhep ve parti ayrımı gözetmeden tek vücut ve tek yürek olarak darbecilere karşı çıktığını söyledi.

Vatan ve millet uğrunda gözünü kırpmadan canını feda eden şehitleri rahmet ve minnetle andığını belirten Çeçen, gazilere de sabır ve şifa diledi.

Belediye Başkanı Abdurrahman Şeylan ise 15 Temmuz gecesi Türk Milletinin hain darbecilere karşı yazdığı kahramanlık destanının darbeye maruz kalabilecek diğer milletlere de güzel bir örnek olduğunu söyledi.

15 Temmuz 2016'daki FETÖ'nin hain darbe girişiminin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın öncülüğünde milletin kahramanca tankların önüne yatmasıyla, Çanakkale'de olduğu gibi göğsünü kurşunlara siper etmesiyle püskürtüldüğünü belirten Şeylan, "Nasıl ki Kurtuluş Savaşı işgal altındaki mazlum milletlere örnek olmuşsa, 15 Temmuz gecesinde Türk Milletinin hain darbecilere karşı yazdığı kahramanlık destanı olası darbeye maruz kalabilecek diğer milletlere de güzel bir örnek olmuştur. Bu kahramanlık destanının yazıldığı gecenin yıl dönümünde şehadet şerbetini içen tüm şehitlerimizi rahmetle anıyor, gazilerimize acil şifalar diliyorum. Allah bu millete böyle bir ihaneti bir daha yaşatmasın." diye konuştu.

Programa Cumhuriyet Savcısı Enes Yusuf Ayçiçek, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Aslan Alkan, İlçe Emniyet Amiri Emre Kayhan, AK Parti İlçe Başkanı Ahmet Ardan Kuncu, kurum amirleri asker, polis ve vatandaşlar katıldı.