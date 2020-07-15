15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü - Son Dakika

İl Müftüsü Yavuz Selim Karabayır 'ın kıldırdığı ikindi namazının ardından mevlit okundu. Türkçe, Kürtçe, Arapça ilahiler seslendirildi, şehitleri için dua edildi.

Diyarbakır'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında tarihi Sur ilçesindeki Ulu Cami'de mevlit programı düzenlendi.

Diyarbakır 'da 15 Temmuz hain darbe giriminde şehit olanlar için mevlit okutuldu.

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