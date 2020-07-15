15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü - Son Dakika

Diyarbakır'da 15 Temmuz hain darbe giriminde şehit olanlar için mevlit okutuldu.
Diyarbakır'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında tarihi Sur ilçesindeki Ulu Cami'de mevlit programı düzenlendi.
İl Müftüsü Yavuz Selim Karabayır'ın kıldırdığı ikindi namazının ardından mevlit okundu. Türkçe, Kürtçe, Arapça ilahiler seslendirildi, şehitleri için dua edildi.
Sosyal mesafe kuralına uyularak düzenlenen mevlit etkinliğine katılanlara lokum ikram edildi.
Programa Vali Münir Karaloğlu, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Mustafa Erdem, İl Emniyet Müdürü Şükrü Yaman, AK Parti Diyarbakır İl Başkanı Süleyman Serdar Budak ve vatandaşlar katıldı.