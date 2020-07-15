15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü - Son Dakika

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü

Nevşehir'de, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla meydanlarda etkinlikler düzenlendi.

Nevşehir'de, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla meydanlarda etkinlikler düzenlendi.

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Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) Stadyumunda gerçekleştirilen anma programı, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Şifa Camisi imam hatibi Mehmet Ali Aydemir'in sala ve Kur'an-ı Kerim tilavetinin okunmasının ardından program Nevşehir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Müzik Topluluğunun dinletisi ile sürdü.

Programda konuşan Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, hain darbe girişiminin yaşandığı gece, canları pahasına meydanlara inen insanlar sayesinde huzurlu günlere kavuşulduğunu belirtti.

Türk milletinin, ülke söz konusu olduğunda siyasi görüş veya fikir ayrılıklarını bir kenara bıraktığına tüm dünyanın şahit olduğunu kaydeden Arı, milletin hainlere hiçbir zaman fırsat vermeyeceğini ifade etti.

Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel de Fetullahçı Silahlı Terör Örgütü üyelerine karşı mücadele ederken şehit ve gazi olanları minnetle andığını ifade ederek söze başladı.

Şehit ve gazilerin, isimlerini tarihe altın harflerle yazdırdıklarını aktaran Becel, şunları söyledi:

"Demokratik yönetimi rafa kaldırmayı hedefleyerek, devletim emanet ettiği silahları, milletin tankını, devlete ve millete çevirecek kadar gözü dönen ihanet şebekesinin Türkiye Cumhuriyeti tarihine kara bir leke sürdüğü 15 Temmuz hain darbe girişimi hafızalarda ilk günkü tazeliğini korumaktadır. Tarihimiz boyunca kazandığımız her zafer ardında azim cesaret ve kararlılık vardır. O gece şehit olan milletimizin aziz evlatlarını minnetle yad ediyoruz." dedi.

Nevşehir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.07.2020 22:40 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü - Son Dakika
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