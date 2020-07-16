15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü - Son Dakika

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü

Osmaniye Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Osmaniye Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

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Kur'an- Kerim tilavetinin ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması sinevizyona yansıtıldı.

Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz, programda yaptığı konuşmada, 15 Temmuz'un ordu içerisinde örgütlenmiş FETÖ/PDY'nin anayasal düzeni yıkarak, temel hak ve hürriyetleri ortadan kaldırmak için düzenlediği hain ve alçak darbe girişimi olduğunu belirtti.

Milletin, 15 Temmuz gecesi Cumhurbaşkanı ve Başkomutan Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısına kulak verdiğini ifade eden Yılmaz, yurdun dört bir yanında tek yürek iradesini bir avuç darbeciye çiğnetmediğini anımsattı.

Hain girişimin bertaraf edildiğini anlatan Yılmaz, şunları kaydetti:

"15 Temmuz'da milletimiz, milli birlik ve beraberliğini bütün dünyaya bir kez daha gösterdiği tarihi bir güne, dünya toplumlarına ve devletlerine ders veren bir direnişe imza atmıştır. Unutmayalım ki atalarımızdan emanet aldığımız bu güzel vatanımızı ve ay yıldızlı şanlı bayrağımızı korumanın yolu milletçe kenetlenmekten geçer. Şanlı geçmişinde olduğu gibi 15 Temmuz'da da kutlu bir destan yazan milletimizin Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nü en içten dileklerimle kutluyorum. 15 Temmuz gecesi devletimizin bekası için 'Ya istiklal, ya ölüm' diyerek şehadet şerbetini tadan aziz şehitlerimiz ile birlikte tüm şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi minnetle anıyor, milli irademize sahip çıkan başta yiğit Osmaniyeli hemşehrilerimiz olmak üzere tüm vatandaşlarımızı en kalbi duygularımla selamlıyorum."

Vali Yılmaz, darbe girişimi sırasında Ankara Gölbaşı'ndaki Özel Harekat Daire Başkanlığına yapılan saldırıda şehit düşen özel harekat polisi Mehmet Karacatilki'nin ailesi ve 15 Temmuz gazileri Adnan Yıldız ve Gürkan Güven'e plaket takdim etti.

Program, Osmaniye Belediyesi Mehteran Takımı'nın konseri, şiir, ezgi, marş ve selaların okunmasıyla sona erdi.

Cumhuriyet Meydanı, Osmaniye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.07.2020 05:54 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü - Son Dakika

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