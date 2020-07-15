15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü programı (4) - Son Dakika

Ezan okunması İZMİR - Konak Meydanı'nda İzmir'de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü programı düzenlendi. (4)

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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