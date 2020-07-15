15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü programı (4) - Son Dakika
15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü programı (4)
MHP İzmir İl Başkanı Veysel Şahin'in konuşması AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli'nin konuşması Ezan okunması İZMİR - Konak Meydanı'nda İzmir'de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü programı düzenlendi.
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16.07.2020 06:19:09. #1.13#
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