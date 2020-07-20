15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Tenis Turnuvası sona erdi - Son Dakika

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Tenis Turnuvası sona erdi

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Spor A.Ş. tarafından 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında düzenlenen tenis turnuvasına Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü sporcuları damga vurdu.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Spor A.Ş. tarafından 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında düzenlenen tenis turnuvasına Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü sporcuları damga vurdu.

Galatasaray'da idari menajer yardımcısı Mert Çetin ile yollar ayrılıyor
13 yaşındaki kız çocuğu, oynadığı tüfeğin ateş alması sonucu hayatını kaybetti
Citigroup: Altın önümüzdeki üç ila beş aylık dönemde rekor kıracak


07-15 Temmuz 2020 tarihleri arasında Anadolu Harikalar Diyarı Spor Tesisleri tenis kortlarında düzenlenen turnuvaya 64 erkek, 16 kadın tenisçi katıldı.


Kıyasıya mücadelelere sahne olan turnuvada Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü sporcuları kürsüyü boş bırakmadı. Verilen mücadelenin sonucunda kadınlar kategorisinde; İclal Durdu rakiplerini geride bırakarak birinci olurken; erkekler kategorisinde ise Korhan Özkalıpçı birinci oldu. Dereceye giren sporculara Spor A.Ş. Genel Müdürü Av. İbrahim SOMTAŞ tarafından kupa, madalya ve hediye çekleri taktim edildi.


Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Eskici, Türk Milleti için çok önemli bir gün olan 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'ne ithafen sporun birleştirici yönünü ortaya koyarak düzenlenen turnuvada dereceye giren sporcuları ve antrenörlerini tebrik ederek, başarılarının devamını diledi.


Dereceye giren sporcular ise şöyle;


KADINLAR KATEGORİSİNDE DERECEYE GİREN SPORCULAR


İclal Durdu


Gülay Bölükbaşı


Nilay Doğangüneş


ERKEKLER KATEGORİSİNDE DERECEYE GİREN SPORCULAR


Korhan Özkalıpçı


Okan Kürşat Taştan


Hilmi Danışman - KAYSERİ

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Tenis, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.07.2020 10:55 Kaynak: İHA

Son Dakika Spor 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Tenis Turnuvası sona erdi - Son Dakika Spor
YORUMLAR

Son Dakika

17:21 Galatasaray'da idari menajer yardımcısı Mert Çetin ile yollar ayrılıyor 16:59 13 yaşındaki kız çocuğu, oynadığı tüfeğin ateş alması sonucu hayatını kaybetti 16:58 Citigroup: Altın önümüzdeki üç ila beş aylık dönemde rekor kıracak 16:44 Rehabilitasyon merkezini pompalı tüfekle basan şahıs, bir kişiyi öldürdükten sonra intihar etti 16:16 Son Dakika: Tecavüz ile suçlanan HDP'li Tuma Çelik partisinden ihraç edildi 16:10 Hatayspor, Mehmet Altıparmak'la yolların ayrıldığına yönelik çıkan haberleri yalanladı 15:56 Son Dakika: MHP'li Cemal Enginyurt, kesin ihraç talebiyle disipline sevk edildi 15:25 Rusya'da ünlü cinsel sağlık uzmanı, otel odasında çıplak halde ölü bulundu 14:57 Son Dakika: Netflix'ten çekiliyor mu? AK Parti'den sonra bir açıklama da Netflix'ten 14:46 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın övdüğü Kastamonu pastırması coğrafi işaret aldı 14:34 Talihsiz kadının istenmeyen gebeliğinin sorumlusu beslediği kedi çıktı 14:19 İran'dan sitem dolu açıklama: Hiçbir ülke bizimle iş birliğine yanaşmıyor 13:53 Bebeğiyle birlikte 5. kattan düşerek ölen annenin intihar ettiği ortaya çıktı 13:15 İsrail bu kez sınırı aştı: Türkiye, Ayasofya kararının bedelini ödeyecek 12:42 Buket Aydın-Emir Sarıgül aşkı fotoğrafla belgelendi
Galatasaray'da idari menajer yardımcısı Mert Çetin ile yollar ayrılıyor
17:21
13 yaşındaki kız çocuğu, oynadığı tüfeğin ateş alması sonucu hayatını kaybetti
16:59
Citigroup: Altın önümüzdeki üç ila beş aylık dönemde rekor kıracak
16:58
Rehabilitasyon merkezini pompalı tüfekle basan şahıs, bir kişiyi öldürdükten sonra intihar etti
16:44
Son Dakika: Tecavüz ile suçlanan HDP'li Tuma Çelik partisinden ihraç edildi
16:16
Hatayspor, Mehmet Altıparmak'la yolların ayrıldığına yönelik çıkan haberleri yalanladı
16:10
Son Dakika: MHP'li Cemal Enginyurt, kesin ihraç talebiyle disipline sevk edildi
15:56
Rusya'da ünlü cinsel sağlık uzmanı, otel odasında çıplak halde ölü bulundu
15:25
Son Dakika: Netflix'ten çekiliyor mu? AK Parti'den sonra bir açıklama da Netflix'ten
14:57
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın övdüğü Kastamonu pastırması coğrafi işaret aldı
14:46
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.07.2020 17:32:58. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Tenis Turnuvası sona erdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]