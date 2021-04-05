15 TEMMUZ DERNEĞİ'NDEN 104 AMİRAL HAKKINDA SUÇ DUYURUSU - Son Dakika

15 TEMMUZ DERNEĞİ'NDEN 104 AMİRAL HAKKINDA SUÇ DUYURUSU

05.04.2021 12:01

15 TEMMUZ Derneği, bildiri yayınlayan 104 emekli amiral hakkında suç duyurusunda bulundu.

15 TEMMUZ Derneği, bildiri yayınlayan 104 emekli amiral hakkında suç duyurusunda bulundu.

104 emekli amiralin yayınladığı bildiriye tepkiler devam ediyor.\t15 Temmuz Derneği, bildiri yayınlayan 104 emekli amiral hakkında Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na gelerek suç duyurusunda bulundu.

DARBE HEVESLERİNİZ ARTIK BU ÜLKEDE MİADINI DOLDURDU

Suç duyurunda bulunmadan önce adliyenin önünde açıklama yapan 15 Temmuz Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Yenilmez, Önceki gece bildiğiniz gibi 104 emekli Amiral Montrö Sözleşmesi bahanesiyle bir bildiri kaleme alıp yayınladı. Bu bildiride pek çok sayıklama ve hezeyanın ardından 'aksi halde, Türkiye Cumhuriyeti, tarihte örnekleri olan, bunalımlı ve bekası için en tehlikeli olayları yaşama risk ve tehdidi ile karşılaşabilecektir. 27 Mayıs'ta, 12 Mart'ta, 12 Eylül'de, 28 Şubat'ta, 27 Nisan'da ve son olarak 15 Temmuz'da darbecilerin kullandığı sözleri hatırlatan bu tehdit dilini şiddetle kınıyoruz. 15 Temmuz gecesi canını hiçe sayarak işgal girişimini engelleyen 251 şehidimizin aziz hatıraları, 2 bin 700'den fazla gazimizin görülmemiş cesareti, milletimizin basireti ve feraseti dün gibi aklımızdayken, bir gece yarısı böyle bir bildiri yayınlama cüretini gösteren emekli amirallere şunu söylüyoruz Darbe hevesleriniz artık bu ülkede miadını doldurdu. Bu millet bir daha ne sizin ne de vesayet odaklarının bildirilerine papuç bırakmaz dedi.

'BİZİM DEMORASİ NÖBETİMİZ HİÇ BİTMEDİ, BİTMEYECEK

Yenilmez açıklamasına şöyle devam etti Bugün burada 104 emekli amiral hakkında suç duyurusunda bulunduk. Kim olursa olsun darbeye yeltenen, hatta aklının ucundan geçiren herkes artık hukuk önünde hesabını verecek. Bizim Demorasi Nöbetimiz hiç bitmedi, bitmeyecek. Milletimiz 15 Temmuz'da olduğu gibi milli iradeyi hiçe saymaya çalışan her girişime aynı kararlılıkla karşı duracaktır. 104 emekli amiralin bildirisi bizim nezdimizde hadsizliktir. Demokrasi nöbetimiz devam ediyor. 15 Temmuz'da nerde durduysak bugün de oradayız. Son olarak; şehit ailelerimiz, gazilerimiz, 15 Temmuz Derneği Yönetimi ve Danışma Kurulu adına şunu söylemek istiyorum. Son FETÖ'cü hesap verene, son darbeci yargılanana, son darbe heveslisinin hevesi kursağında kalana kadar mücadelemiz devam edecek

15 Temmuz Derneği tarafından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na yapılan suç duyurusunda, Montrö, Türkiye'nin herhangi bir savaşta, savaşan taraflardan birinin yanında istemeden savaşa girmesini önleyen bir sözleşmedir. Montrö, Türkiye'nin II. Dünya Savaşında tarafsızlığını korumasına imkan yaratmıştır. Bu ve benzeri nedenlerle, Türkiye'nin bekasında önemli bir yer tutan Montrö Sözleşmesi'nin tartışma konusu yapılmasına masaya gelmesine neden olabilecek her türlü söylem ve eylemden kaçınılması gerektiği kanaatindeyiz. TSK ve özellikle Deniz Kuvvetlerimiz son yıllarda; çok bilinçli bir FETÖ saldırısı yaşamış ve çok değerli kadrolarını bu hain kumpaslara kurban vermiştir. Bu kumpaslardan çıkarılacak en önemli ders; TSK'nin, anayasanın değişmez, değiştirilmesi teklif edilemez temel değerlerini titizlikle sürdürmesi zaruretidir ifadeleri yer aldı.

15 TEMMUZ DERNEĞİ'NDEN 104 AMİRAL HAKKINDA SUÇ DUYURUSU
15 TEMMUZ DERNEĞİ'NDEN 104 AMİRAL HAKKINDA SUÇ DUYURUSU
15 TEMMUZ DERNEĞİ'NDEN 104 AMİRAL HAKKINDA SUÇ DUYURUSU
15 TEMMUZ DERNEĞİ'NDEN 104 AMİRAL HAKKINDA SUÇ DUYURUSU

15 Temmuz, Türkiye, Emekli, Darbe, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel 15 TEMMUZ DERNEĞİ'NDEN 104 AMİRAL HAKKINDA SUÇ DUYURUSU - Son Dakika


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