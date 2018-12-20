15 Temmuz Gazilerinden Bakan Akar'a Destek

15 Temmuz Gazileri CHP Grup Başkanı Vekili Özgür Özel'in Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'a yönelik sözlerini kınadı.

15 Temmuz Gazileri CHP Grup Başkanı Vekili Özgür Özel'in Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'a yönelik sözlerini kınadı. 15 Temmuz Gazileri Platformu Başkanı Erol Bulut, "O gün milleti ayağa kaldıran dik dur eğilme diye bizi bağırttıran, Sayın Cumhurbaşkanımız, arkasında Binali Yıldırım, Devlet Bahçeli'miz ve arkasından silahlı adamlarının başına silah dayadığı ona rağmen eğilmeyen bükülmeyen çelik gibi duran bir Hulusi Akar'ımız var. Sen neye bakıyorsun, bir aynaya bak Ey Özgür Özel" dedi. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki (TBMM) Bütçe Görüşmeleri sırasında CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'in Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'a yönelik sözlerine tepkiler çığ gibi büyümeye devam ediyor. CHP'li Özgür Özel'in Bakan Hulusi Akar'la ilgili söylediklerine bir tepki 15 Temmuz Gazileri'nden tepki geldi. Küçükçekmece Halkalı'daki 15 Temmuz Gazileri Platformu binasında üyelerle ve şehit yakınlarıyla bir araya gelen 15 Temmuz Gazileri Platformu Başkanı Erol Bulut, yaptığı açıklamada CHP'li Özel'in Bakan Hulusi Akar'la ilgili yaptığı konuşmayı kınadı.



"EY ÖZGÜR ÖZEL, SEN NEYE BAKIYORSUN BİR AYNAYA BAK" Dernek binasında açıklama yapan 15 Temmuz Gaziler Derneği Başkanı Erol Bulut, "15 Temmuz deyince bizim hassasiyet gösterdiğimiz destandır. Bunu biz hiçbir zaman unutmayacağız ve unutturmayacağız. Unutmamakla birlikte sulandırılmasına da asla izin vermeyeceğiz. Dünya tarihinde görülmemiş bir destandır. Ey Özgür Özel siz ne diyorsunuz, bizim 3-4 tane kahramanımız var. O gün milleti ayağa kaldıran dik dur eğilme diye bizi bağırttıran, Sayın Cumhurbaşkanımız, arkasında Binali Yıldırım, Devlet Bahçeli'miz ve arkasından en önemli kahraman; silahlı adamlarının başına silah dayadığı ona rağmen eğilmeyen bükülmeyen çelik gibi duran bir Hulusi Akar'ımız var. Sen neye bakıyorsun, bir aynaya bak Ey Özgür Özel. Kılıçdaroğlu o gün kırmızı kravatını takıp tankların arasından Bakırköy'e gitti. Yani biz diyoruz ki bir daha bu milletin genleriyle oynamayın hassas damarlarımıza basmayın bir daha elimizden kurtulamazsınız" dedi.



"EY ÖZGÜR ÖZEL, İSMİNİZE LAYIK OLUN, BU ÖZGÜRLÜK VATAN VARSA ÖZGÜRLÜKTÜR" 15 Temmuz Gazisi Erol Bulut, CHP'li Özel'e tepkisini sürdürerek, "Sizin hayalinizdeki komutanlarda gelse alayı da gelse, bütün ordu da bu millete diz çöktürmeye kalksa, biz bir daha diz çökmeyiz, biz kendimize geldik. Ey Özgür Özel isminize layık olun, bu özgürlük vatan varsa özgürlüktür. Aksi halde başka birinin kölesi olursak o zaman boyunduruğa giden hamallar, köleler olursunuz. Biz köle olmak istemiyoruz kardeşim. Bu necip milletimiz, bu can bu tende olduğu sürüce, bu 81 milyon bu necip milletimiz hep beraber teröristlere de, Yahudilere de, Siyonistlere de, Hristiyanlara da yeteriz, size de yeteriz. Ama biz istiyoruz ki gelin bizden yana olun, bu necip milletimizden yana olun. Buradan Kılıçdaroğlu'na da diyorum, daha fazla bizi üzmeyin, şehitlerimizin ruhunu sızlatmayın, gazilerimizin ciğerini yakmayın. Bu necip milletimize rağmen iş tutmayın kardeşim. Biz artık Kenan Evren'ler istemiyoruz, baskıcı rejimler istemiyoruz, biz milli şefler istemiyoruz. Millet ne istiyorsa sizde onu isteyin. Bizim oyumuzun sizin nazarınız da halen mi kıymeti yok, 15 Temmuz'a rağmen mi yok. Sulandırmayın şu ruhu, herkes titriyor" diye konuştu.



"BİZİ DAHA FAZLA ÜZMEYİN, SİZİ NEFRETLE KINIYORUM" Birlikte olmaya, birlikte hareket etmeye davet eden Başkan Bulut, "Bugün Amerika bizden korktuğu için askerini geri çekiyor. Bu bir iman fışkırmasıdır. Gelin milletle beraber olun, beraber yürüyelim. Fırtınaya karşı yürümeyin. Üstünüz başınız kirlenir. Biz diyoruz ki, Caminin duvarları da bizim camide bizim. Etrafında gezmeyin, gelecekseniz efendi gibi caminin içine gelin ibadetimizi beraber yapalım. Artık sizin beklediğiniz size göre Hızır olan bize göre hain olanlar yok. Darbe devrimi bitti, o dönem kapandı. Yargı darbesiymiş, ordu darbesiymiş, polis darbesiymiş. Alayı gelse de bu milletimiz geri adım atmaz. Ben şehitliğin tadını almış ucundan dönmüş bir kardeşinizim, inşallah şehit olmayı da çok istiyorum. Benim gibi bu 81 milyon da istiyor. Sen istemeyebilirsin ey Özgür Özel, sen istemeyebilirsin Ey Kılıçdaroğlu, ama sizin sayılarınız çok az, ezer geçeriz. Bu necip milletimiz bu cennet vatanımızda ameliyat yaptırmaz, yaptırmayacak da. Biz terör örgütü PYD'ye yaptırmayacağız diyoruz, Amerika'ya yaptırmayacağız diyoruz. Siz kimsiniz ya, kimden yanasınız kardeşim. . Bizi daha fazla üzmeyin, sizi nefretle kınıyorum" şeklinde konuştu.



(Selim Bayraktar - Mehmet Başa/İHA)

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