15 Temmuz Gazisi Nihat Şahin Pendik'te son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika

15 Temmuz Gazisi Nihat Şahin Pendik'te son yolculuğuna uğurlandı

13.01.2021 09:27
15 Temmuz Gazisi Nihat Şahin Pendik'te son yolculuğuna uğurlandı, System.String[]

15 Temmuz hain darbe girişimi sırasında Sabiha Gökçen Havalimanında darbecilere karşı verdiği mücadele sırasında gazi olan Nihat Şahin, son yolculuğuna uğurlandı.

15 Temmuz hain darbe girişimi sırasında Sabiha Gökçen Havalimanında darbecilere karşı verdiği mücadele sırasında gazi olan Nihat Şahin, son yolculuğuna uğurlandı. Ailesi ve yakınlarının yanı sıra Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin de 15 Temmuz Gazisi Nihat Şahin'i son yolculuğunda yalnız bırakmadı. 15 Temmuz gazisi Nihat Şahin'in oğlu Alparslan Şahin, babası hakkında, "Hep devletimizin, reisimizin yanında oldu" dedi. Öte yandan Gazi'nin 45 gün önce korona virüsünü yendiği ortaya çıktı.

15 Temmuz hain darbe girişimi sırasında Sabiha Gökçen Havalimanında darbecilere karşı mücadele veren Nihat Şahin, darbeci askerlerin kontrolündeki tankın üzerinden düşerek gazi olmuştu. Yaklaşık 1.5 ay önce korona virüsü yenen 15 Temmuz Gazisi Şahin geçtiğimiz Pazartesi günü hayatını kaybetti. 15 Temmuz Gazisi Şahin, Pendik'teki Velibaba Merkez Camii'nde düzenlenen cenaze ile son yolculuğuna uğurlandı. Şahin'in cenazesine ailesi, yakınları ve sevenleri iştirak etti.

Cenazeye katılan Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin ve AK Parti İstanbul milletvekili Osman Boyraz da Şahin'i son yolculuğunda yalnız bırakmadı. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk ile İstanbul Valisi Ali Yerlikaya da cenazeye çelenk gönderdi.

"HEP DEVLETİMİZİN, REİSİMİZİN YANINDA OLDU"

15 Temmuz gazisi Nihat Şahin'in oğlu Alparslan Şahin, "Sabiha Gökçen Havalimanında oldu. Tanklarla bayağı mücadele etti. Babamın yaşantısı belli. Güzel, temiz adamdı. Kimseye hiçbir şekilde kötü değerde, kötü söz söyleyen bir insan değildi. Hep devletimizin, reisimizin yanında oldu. Sabiha Gökçen'de tanktan düştü. 68 yaşındaydı" dedi.

15 Temmuz gazisi Şahin, düzenlenen cenazenin ardından Dolayoba Mezarlığına defnedildi. Öte yandan Gazi'nin 45 gün önce korona virüsünü yendiği ortaya çıktı.

(Cem Güney Kılıç - Metin Başar - Aykut Zor/İHA)

Sabiha Gökçen, Nihat Şahin, 15 Temmuz, Pendik, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel 15 Temmuz Gazisi Nihat Şahin Pendik'te son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika


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