15 Temmuz gazisi o geceyi anlattı: "Vurulan çocuğun yüzünü hiç unutamıyorum" - Son Dakika
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15 Temmuz gazisi o geceyi anlattı: "Vurulan çocuğun yüzünü hiç unutamıyorum"

15.07.2026 10:03
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15 Temmuz gazisi Mehmet Ayaz, Haberler.com'da "15 Temmuz Özel" yayınında sunucu Melis Yaşar'ın konuğu oldu. Darbe girişimi gecesi Boğaziçi Köprüsü'nde yaşadıklarını anlatan Ayaz, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısının ardından halkın meydanlara akın ettiğini belirterek, yaralı ve şehit vatandaşlarla yaşadığı unutamadığı anları paylaştı. Ayaz, "Vurulan bir çocuk vardı; yüzüne baktım, 'Şehit oluyorsun evladım' dedim, o yüzü hiç unutamıyorum." sözleriyle o geceyi anlattı.

15 Temmuz gazisi Mehmet Ayaz, Haberler.com'da yayınlanan "15 Temmuz Özel" programında darbe girişimi gecesinde Boğaziçi Köprüsü'nde yaşadıklarını anlattı. O gece yaşananların bir senaryo değil, Türkiye'ye yönelik bir ihanet olduğunu söyleyen Ayaz, darbe girişiminin püskürtülmesinde milletin gösterdiği birlik ve cesaretin belirleyici olduğunu ifade etti.

"TİYATRO DEĞİL, BİR İHANETTİ"

15 Temmuz'un bazı çevreler tarafından "tiyatro" olarak nitelendirilmesine tepki gösteren Mehmet Ayaz, yaşananların gerçek mermilerle gerçekleştirilen kanlı bir darbe girişimi olduğunu belirtti. Ayaz, "Tiyatroda gerçek mermi kullanılmaz, insanlar ölmez; bir senaryo değil, bir ihanetti 15 Temmuz." dedi.

"ERDOĞAN'IN ÇAĞRISINDAN SONRA İNSANLAR SU GİBİ AKTI"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısının ardından vatandaşların büyük bir kararlılıkla meydanlara çıktığını söyleyen Ayaz, darbecilerin hesaplayamadığı en önemli unsurun milletin iradesi olduğunu ifade etti. Ayaz, "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çağrısından sonra insanlar su gibi aktı ve inanılmaz bir kalabalık oldu." dedi.

"VURULAN ÇOCUĞUN YÜZÜNÜ HİÇ UNUTAMIYORUM"

Köprüde yaşadığı en acı anlardan birini de anlatan Mehmet Ayaz, vurulan genç bir vatandaşı görünce yaşadığı duyguları şu sözlerle dile getirdi: "Vurulan bir çocuk vardı; yüzüne baktım, 'Şehit oluyorsun evladım' dedim. O yüzü hiç unutamıyorum." Ayaz aynı zamanda şehitlerin fedakârlıklarının gelecek nesillere doğru şekilde anlatılması gerektiğini vurguladı.

15 Temmuz gazisi o geceyi anlattı:

"ÖLÜM KORKUSU YOKTU"

O gece insanların canını hiçe sayarak mücadele ettiğini belirten Ayaz, yaşadıklarını şöyle anlattı: "Allah bizim içimizden ölüm korkusunu aldı. Mermiler atılıyordu ama o korkuyu hissetmiyorduk. Köprünün üstünde yaşadığımız olayların hiçbir izahı yok."

"İŞ HAYATIMA HALA DÖNEMEDİM"

15 Temmuz'un hayatında derin izler bıraktığını söyleyen Ayaz, yaşadığı travmanın etkilerini hâlâ taşıdığını belirtti. "İş hayatıma hâlâ geri dönemedim. İşime konsantre olup çalışabilecek hale gelemedim." diyen Ayaz, o gecenin psikolojik etkilerinin yıllar geçmesine rağmen sürdüğünü ifade etti.

"15 TEMMUZ'U GENÇLERE DOĞRU ANLATMALIYIZ"

15 Temmuz'un unutulmaması gerektiğini vurgulayan Mehmet Ayaz, özellikle genç nesillerin yaşananları doğru öğrenmesinin büyük önem taşıdığını söyledi. Ayaz, "Bu ülke hep içeriden ihanete uğramış. 15 Temmuz'u özellikle gençlerimize çok iyi anlatmak lazım." ifadelerini kullandı.

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Son Dakika 15 Temmuz 15 Temmuz gazisi o geceyi anlattı: 'Vurulan çocuğun yüzünü hiç unutamıyorum' - Son Dakika

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