Son Dakika Haberleri: 15 Temmuz Şehidi Cennet Yiğit'in Babasından CHP'lilere Tepki: "Hangi Yüzle Geldiniz?"

15 Temmuz Şehidi Cennet Yiğit'in Babasından CHP'lilere Tepki: "Hangi Yüzle Geldiniz?"

53 dakika önce

15 Temmuz hain darbe girişiminde Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde bulunan Özel Harekat Daire Başkanlığı'na yapılan saldırıda şehit olan Komiser Yardımcısı Cennet Yiğit'in babası Yahya Yiğit, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi'nin yıl dönümü törenlerine katılan CHP'lilere "Hangi...

15 Temmuz Şehidi Cennet Yiğit'in Babasından CHP'lilere Tepki:
15 Temmuz hain darbe girişiminde Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde bulunan Özel Harekat Daire Başkanlığı'na yapılan saldırıda şehit olan Komiser Yardımcısı Cennet Yiğit'in babası Yahya Yiğit, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi'nin yıl dönümü törenlerine katılan CHP'lilere "Hangi yüzle geldiniz?" diyerek tepki gösterdi.

Bünyan ilçesinde Çanakkale Zaferi'nin 104. yıl dönümü etkinlikleri çerçevesinde şehitlikte tören yapıldı. Törene katılan 15 Temmuz Şehidi Komiser Yardımcısı Cennet yiğit'in babası Yahya Yiğit, CHP temsilcilerini de alanda görünce, "Hangi yüzle buraya geldiniz. Ben buradan ayrılıyorum" diyerek tepki gösterdi. Alandan ayrılan Yahya Yiğit, şehit kızının kabri başında tören bitene kadar bekledi.

Tören yapılan dualarla sona erdi. - KAYSERİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.03.2019 08:51 Kaynak: İHA

Cumhuriyet Halk Partisi, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Eski Manken Tuğba Özay, Partisi CHP'yi Eleştirdi: Bir Yenilik Olmalı Mansur Yavaş'tan Dikkat Çeken Açıklama: Trafolara Kedi Değil Fil Soksalar Fayda Etmeyecek İmamoğlu, Adada Yaşayanlara Ulaşım İçin Söz Verdi: Yüzde 40 İndirimli Yapacağız Söz Dizisindeki Şehit Sahnesi İzleyicileri Gözyaşlarına Boğdu
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.3.2019 09:44:54. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: 15 Temmuz Şehidi Cennet Yiğit'in Babasından CHP'lilere Tepki: "Hangi Yüzle Geldiniz?"
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]