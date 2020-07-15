15 Temmuz Şehitliği'nde anma töreni düzenlendi - Son Dakika

15 Temmuz Şehitliği'nde anma töreni düzenlendi

15 Temmuz Şehitliği'nde anma töreni düzenlendi İstanbul Valiliği'nce Edirnekapı'da bulunan 15 Temmuz Şehitliği'nde anma töreni düzenlendi.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

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