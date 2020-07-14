15 Temmuz Türkiye ve 13 Temmuz Keşmir şehitlerine özel şarkı - Son Dakika

15 Temmuz Türkiye ve 13 Temmuz Keşmir şehitlerine özel şarkı

Pakistanlı, Keşmirli ve Türkiyeli sanatçılar, 15 Temmuz Türkiye ve 13 Temmuz Keşmir şehitlerini anmak için özel bir şarkı hazırladı.

Pakistanlı, Keşmirli ve Türkiyeli sanatçılar, 15 Temmuz Türkiye ve 13 Temmuz Keşmir şehitlerini anmak için özel bir şarkı hazırladı.

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Türkçe, Urduca ve Keşmirce olarak seslendirilen "Daimi Bahar (Eternal Spring)" adlı eser, Pakistan'da ve Türkiye'de farklı sosyal medya platformlarından birçok dinleyiciye ulaştı.

Türkçe sözlerini Turgay Evren'in, Urduca sözlerini Hadiqa Kiani'nin yazdığı şarkının melodi ve aranjmanını ise Ali Tolga Demirtaş yaptı.

Kiani ve Demirtaş'ın seslendirdiği şarkıyı, Pakistan Cumhurbaşkanı Dr. Arif Alvi Twitter hesabında şu yorumla paylaştı:

"Keşmir'in mazlum insanlarının mücadelesinin farkına varmak için harika bir şarkı. Kesinlikle kalpleri ısıtan bir yorum. Keşmir'in mazlum insanlarının mücadelesinin farkına varmak için harika bir şarkı. İnşallah, 'Sonsuz Bahar' şarkısıyla ortaya konan bu rüya gerçek olur. Hindistan'ın acımasız, faşist, katil baskıları sona erecek ve Keşmir özgürlüğüne kavuşacak."

Kashmir Civitas adlı sivil toplum örgütünün iş birliğiyle yapılan şarkının sözleri ise şöyle:

"Hilal gökte hüzünlü

Düşüyor yıldızlar

Bir işgal pençesinde

Üşüyor umutlar

Bir çocuğun düşünde

Bir gülün gülüşünde

Bir şehidin yüzünde

Dağılır bulutlar

Yolun yolumdur şehit

Yürürüz izinde

13,15 Temmuz'da

Düşeriz toprağa

Bir bahar sabahında

Açarız Keşmir'de

Onurlu bir dünyaya

Uyanırız seninle"

Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.07.2020 17:15 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel 15 Temmuz Türkiye ve 13 Temmuz Keşmir şehitlerine özel şarkı - Son Dakika
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