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15 Yaş Badminton Milli Takımı Slovenya'da

6 saat önce

15 Yaş Badminton Milli Takımı, Medvode Forza Cup 15 Yaş Altı Badminton Turnuvası için Slovenya'nın Medvode kentine geldi.

15 Yaş Badminton Milli Takımı Slovenya'da, System.String[]

15 Yaş Badminton Milli Takımı, Medvode Forza Cup 15 Yaş Altı Badminton Turnuvası için Slovenya'nın Medvode kentine geldi.

Fransa'nın Lievin kentinde gerçekleşecek Badminton Avrupa Takım Şampiyonası'na puan veren Medvode Forza Cup 15 Yaş Altı Badminton Turnuvası, Slovenya'nın Medvode kentinde düzenleniyor.

3 gün sürecek olan turnuvada 234 sporcu madalya mücadelesi verecek. Badminton Milli Takımından Hüseyin Akif Koç, Melih Kağan Yavuz, Arda Doğaç Atan, Kerem Acu, Berat Cambaz, Mert Seven, Mehmet Can Töremiş, Emre Mutlu, Muhammed Ali Atasoy, Hamit Atmaca, Buğra Aktaş, Hasan Hüseyin Gök, Ravza Bodur, Tuğçe Damar, Başak Seven, Şevval Naz Işık, Sümeyye Tuncer, Beren Aşkar, Tuğçe Yurtalan, Ece Terzi, Sıla Çiğdem, Talya Gerçeker, Beyza Maden ve Sinem Yıldız Türkiye'yi temsil edecek.


- Ankara
Slovenya, Spor

Haber Yayın Tarihi: 28.11.2019 06:41 Kaynak: DHA
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