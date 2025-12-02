15 Yaşındaki Çocuk Kız Arkadaşını Vurdu - Son Dakika
15 Yaşındaki Çocuk Kız Arkadaşını Vurdu

15 Yaşındaki Çocuk Kız Arkadaşını Vurdu
02.12.2025 21:16
Denizli'de kazara tüfeğin ateş alması sonucu 15 yaşındaki Zahra Jahani hayatını kaybetti.

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde elindeki tüfeğin kazara ateş alması sonucu kız arkadaşını öldüren 15 yaşındaki çocuk gözaltına alındı.

KAZARA KIZ ARKADAŞINI VURDU

İddiaya göre, Akköy Mahallesi'nde ailesine ait evde B.K. (15), babasının ruhsatsız av tüfeğiyle oynarken kazara, karşısında oturan kız arkadaşı Zahra Jahani'yi (15) vurdu.

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Başına isabet eden saçmalarla ağır yaralanan Jahani olay yerinde hayatını kaybetti. B.K. jandarma ekiplerince gözaltına alındı. Olay yeri incelemesinde bulunan av tüfeğine el konuldu. Olaya ilişkin soruşturma sürdürülüyor.

Kaynak: AA

Pamukkale, Denizli, Güncel, Çocuk, Kaza, Suç, Son Dakika

