15 yaşındaki Hilal'den 3 gündür haber alınamıyor - Son Dakika

15 yaşındaki Hilal'den 3 gündür haber alınamıyor
6 saat önce
Afyonkarahisar'da 10 Nisan Cuma günü kaybolan 15 yaşındaki genç kızdan haber alınamıyor.
Afyonkarahisar'da 10 Nisan Cuma günü kaybolan 15 yaşındaki genç kızdan haber alınamıyor.
Edinilen bilgilere göre, Çavuşbaşı Mahallesi'nde ailesi ile birlikte yaşayan Hilal Işık (15), 10 Nisan Cuma günü evinden dışarıya çıkmasının ardından tekrar bir daha dönmedi. Kayıp kızı çevrede arayan ailesi, bir sonuca ulaşamayınca durumu Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğüne bildirdi. Polis, kayıp kızı bulabilmek için çalışma başlattı. - AFYONKARAHİSAR
Haber Yayın Tarihi: 12.04.2020 10:14 Kaynak: İHA
Son Dakika Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü: Son 6 günün verilerine bakılınca salgında bir kırılma var İçişleri Bakanlığının aldığı sokağa çıkma yasağı, Cumhurbaşkanlığını rahatsız etti Dünya henüz mevcut olanını yenememişken bilim insanları, yarasalarda 6 yeni koronavirüs keşfetti - İngiltere Başbakanı Johnson'dan sağlık çalışanlarına teşekkür