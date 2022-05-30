15 yaşındaki hırsızlar, Aydın'dan çaldıkları araçla İzmir'de kaza yaptılar! İki çocuğun da durumu durumu kritik - Son Dakika
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15 yaşındaki hırsızlar, Aydın'dan çaldıkları araçla İzmir'de kaza yaptılar! İki çocuğun da durumu durumu kritik

30.05.2022 12:20
15 yaşındaki hırsızlar, Aydın'dan çaldıkları araçla İzmir'de kaza yaptılar! İki çocuğun da durumu durumu kritik

Aydın'da 15 yaşındaki iki çocuk, çaldıkları araçla İzmir'de kaza yaptılar. Yaşanan şiddetli kazada araç darmaduman olurken, kazada yaralanan iki çocuğun da durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Aydın'ın Germencik ilçesine bağlı Çamköy Mahallesi'nden park halindeki otomobili çalan O.Y. ve M.A., İzmir'in Tire ilçesine geldi. İlçe merkezinde tehlikeli araç kullanan şahıslar, park halinde bulunan bir araca çarparak kaçtı. Vatandaşların ihbarı üzerine otomobilin çalıntı olduğunu belirleyen Tire İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, aracı takibe aldı. Aracı ilçe merkezinde bir süre kovalayan ekipler şehir dışına çıkan otomobili gözden kaçırarak takibi sonlandırdı.

HASTANEYE KALDIRILAN ÇOCUKLARIN DURUMLARI AĞIR

Gökçen istikametine geçtiği tespit edilen şüpheli araç için jandarma ekiplerine haber verildi. Boynuyoğun Mahallesi yakınlarında araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda elektrik direğine çarptı. Çarpmanın etkisi ile yaralanan çocuklar için vatandaşlar ambulans talep etti.

HIRSIZLIK SUÇUNDAN SABIKA KAYITLARI OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI

Olay yerine gelen ambulansla Tire Devlet Hastanesi'ne kaldırılan ve birçok hırsızlık suçundan kayıtları olduğu öğrenilen çocukların durumlarının ciddiyetini koruduğu belirtildi. Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.

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Kaynak: İHA

Hisarcık, Tragger, İzmir, Aydın, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa 15 yaşındaki hırsızlar, Aydın'dan çaldıkları araçla İzmir'de kaza yaptılar! İki çocuğun da durumu durumu kritik - Son Dakika


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SON DAKİKA: 15 yaşındaki hırsızlar, Aydın'dan çaldıkları araçla İzmir'de kaza yaptılar! İki çocuğun da durumu durumu kritik - Son Dakika
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